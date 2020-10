IU reclama que Aragón reparta "justamente las cargas de la crisis"

Izquierda Unida (IU) ha reclamado en el debate sobre el estado de la comunidad que Aragón reparta "justamente las cargas de la crisis" provocada por el covid. Han considerado que este es el momento adecuado para avanzar en la justicia social hasta el punto de que el diputado Álvaro Sanz ha avisado de que el apoyo de su formación a la DGA no es acrítico y ha exigido redoblar la apuesta por los servicios públicos y los derechos a la ciudadanía. Así, en su intervención ha dudado sobre si las políticas desplegadas están siendo las correctas para hacer frente al virus. Todo debería pasar por reforzar valores republicanos como la igualdad, la justicia, la solidaridad, el laicismo, el feminismo y la ecología.

Para entender el presente hace falta mirar al pasado, ha tratado de explicar el diputado de la federación de izquierdas al considerar que "años y años" de recortes han retrasado la respuesta correcta al golpe del coronavirus, pues el modelo estructural no estaba bien diseñado.

Entre los toques de atención ha evidenciado que el proceso de desindustrialización de la comunidad obliga avanzar hacia un proceso productivo que asegure el bienestar, sin mantener la apuesta por macromataderos o macro estaciones de esquí. En ese sentido propone economía social, producción agraria sostenible y agilidad productiva desde lo público. "El mercado no nos va a satisfacer en los momentos críticos como ya hemos visto", ha explicado. Con firmeza el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, le ha contestado que con ese tipo de producción no se podrían alimentar las macrociudades ni atender a las necesidades generales.

Sanz ha señalado que es necesario afrontar en el corto plazo las realidades de precariedad y de desigualdad, pues la crisis agrava la situación de muchos trabajadores pobres. Todo reclamando regular la situación de los falsos autónomos y poner más medidas para evitar la siniestralidad.

Como idea fuerza ha pedido afrontar el debate de la fiscalidad, un asunto que no ha sido suficientemente abordado en las intervenciones precedentes. "No podemos hacer que sean los trabajadores los paganos de la crisis", ha destacado. Ha puesto como ejemplo que en los presupuesto generales del Estado se van a subir los impuestos frente a la reducción de tributos aragonesa a las grandes superficies. Necesitamos una reforma que nos permita tener más justicia, pues hay gente que ha hecho negocio con esta crisis. Lambán ha replicado que ese aumento planteado por el Ejecutivo estatal solo se queda en lo simbólico, siendo irónico con una propuesta que ha atribuido exclusivamente a Unidas Podemos sintiéndose ajeno a la iniciativa.

En el apartado de reproches el portavoz de IU ha sido preciso. Desde la tribuna de oradores ha evidenciado que apostar con la sanidad pública colisiona con aumentar las externalizaciones. Quiere recuperar servicios como las ambulancias, totalmente ineficaces en manos de empresas. "No puede ser que una consejera de Sanidad apoye la construcción de un hospital privado cuando la sanidad pública está al límite: estamos mandando un mensaje muy peligroso con estas actitudes", ha dicho. Lambán ha contestado que no tiene intención de dejar a ciudadanos sin atender, aunque ha considerado que no tiene reparo en recurrir a estos modelos para lograrlo, indicando que se opondrá a una obra como la del nuevo centro impulsado por Quirón ya que lo ampara la legislación.

También se discrepa desde la izquierda con el plan de inicio de curso que se ha puesto en marcha, pues no era suficiente para reducir los riesgos.

Sanz ha demandado mejoras en las prestaciones sociales, sumidas en un caos competencial tras el cierre precipitado del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). "Se están generando nuevas bolsas de pobreza", ha dicho al exigir un cordón de seguridad que impida que entren en situación de vulnerabilidad. Y más reproches: el riesgo de los desahucios que no se atienden o el maltrato institucional que sufre una buena parte de la población con menos recursos al tiempo que se amparan las salas de apuestas o se abre un macrocentro comercial. La DGA baraja en estos momentos dos nuevas leyes para afrontar la realidad de las personas que se queden sin ingresos, así como una destinada a reforzar la atención a los menores y los jóvenes.

Sanz ha censurado igualmente la irresponsabilidad de la ultraderecha al alimentar discursos que pueden poner en jaque la descentralización o el autogobierno. Incluso la lectura de la memoria histórica. El diputado de IU ha defendido la unidad política, pero reclamando que se realice alrededor de valores éticos.