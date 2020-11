La izquierda busca el apoyo de Vox en Zaragoza para el remanente se destine a ayudas covid

Al equipo de Gobierno de PP-Cs en Zaragoza se le puede volver la aritmética en su contra. La ultraderecha, su socio incondicional, no acaba de entender la propuesta de la concejala de Hacienda, María Navarro, de destinar el 100% del remanente de tesorería al pago de las contratas en un momento en el que la crisis económica está obligando a muchos negocios a cerrar. Por primera vez en lo que va de legislatura, la formación está dispuesta a aliarse con los grupos de la izquierda para forzar que parte de los 40 millones de remanente se destinen a ayudas directas dirigidas a los sectores más golpeados por la crisis, como los taxistas, comerciantes, hosteleros o el mundo de la cultura. Esto será lo que pedirán en sus enmiendas PSOE, ZeC y Podemos y que, a priori, Vox estaría a favor, cambiando de forma radical el destino del remanente.

El equipo de Azcón aprobó hace una semana invertir 37,9 millones al pago de las revisiones de precios de Avanza (6,7) y a FCC (poco más de 30). Ese día, Navarro ya explicó que la ley les obliga a saldar las deudas de la cuenta 413 (pago a proveedores), pese a la suspensión de la regla de gasto decretada por el Gobierno de Sánchez para que los consistorios puedan hacer otros usos de sus ahorros. Este martes, durante la comisión de su área, ha vuelto a defender esta idea que, ha argumentado, aparece de forma expresa en el informe emitido por el Ministerio de Hacienda bajo el título Preguntas frecuentes sobre las consecuencias de la suspensión de las reglas fiscales en el 2020 y el 2021 en relación a las comunidades autónomas y las entidades locales.

SIN APOYOS / Pero la oposición no se fía. Tampoco Vox, que ha solicitado un informe «a quien corresponda» para que aclare si realmente el ayuntamiento tiene la obligación de gastar los 40 millones en saldar las deudas con las contratas o si se puede destinar una parte a ayudar a los sectores más perjudicados, como también piden desde ZeC, PSOE y Podemos.

El concejal de ZeC, Alberto Cubero, se ha esforzado por desmontar los argumentos de Navarro, que se ha mantenido fiel al documento del Ministerio de Hacienda. Para ello ha sacado a relucir un informen del interventor municipal del 11 de noviembre en el que informaba de que el remanente puede utilizarse «para cualquier gasto una vez suspendidas las reglas de gasto».

Ha insistido en que la decisión de destinarlo a una función u otra es una «cuestión política», más que legal, y reiteró que el Gobierno central había aceptado suspender el techo de gasto «para ayudar a los más necesitados, no a las empresas privadas», como FCC o Avanza, que prácticamente devoran los 40 millones de remanente. Desde el PSOE, Ros Cihuelo ha defendido esta misma idea. «No se ha hecho para que ustedes paguen las revisiones. Es una cuestión de voluntad», ha asegurado.

La propuesta del Gobierno de PP-Cs tiene que pasar por comisión y pleno antes de ser aprobada de forma definitiva y los grupos (y la ciudadanía) tienen 15 días para presentar alegaciones. Un hecho que para el concejal demuestra que no es obligatorio gastarse la totalidad del remanente en el pago de la cuenta 413. Por este motivo, solicita la comparecencia del interventor, para que despeje todas las dudas sobre la viabilidad y legalidad de apostar por las ayudas directas.

No se sabe si la concejala de Hacienda atenderá esta petición con celeridad y puede que se programe tras la votación de la propuesta sobre el destino del remanente, por lo que carecería de sentido. Suceda o no, PP-Cs no cuentan con el sí de Vox, que mantiene sus dudas y que estaría dispuesto a ir de la mano de la izquierda en el caso de que sea posible utilizar un porcentaje de los 40 millones para crear una nueva línea de ayudas, como solicitan los sectores más perjudicados. «Nos gustaría, pero primero queremos saber qué es lo que se puede hacer», matizaba el concejal de Vox, Julio Calvo, que sí que compartió con Navarro que lo que no se pague ahora se convertirá en deuda, a la que habrá que añadir unos intereses.

Desde Podemos, Fernando Rivarés asegura que «la orden afecta al pago anual de las contratas, no a las revisiones de precios», lo que le lleva a pensar que «se trata de una decisión política» y critica los motivos por los que el equipo de Jorge Azcón prefiere pagar a FCC y Avanza en lugar de «a los más necesitados por la crisis del covid».

Las modificaciones de crédito salen sin apoyos, tampoco de los ultras

El Gobierno de PP-Cs de Zaragoza se ha quedado solo en su propuesta para modificar del presupuesto 11,4 millones para pagar la deuda del autobús urbano y otros 4,6 para políticas sociales. PSOE, ZeC y Podemos se han abstenido en la votación para no perjudicar a alguno de los sectores que van a salir beneficiados de estos cambios, pese a no compartir la totalidad de las partidas recortadas. Esta misma posición también la ha adoptado el aliado incondicional del Gobierno de Azcón, Vox, que ha manifestado sus dudas y sorpresa por algunos de los proyectos que se quedan a cero, también las dos oficinas que exigieron, como la de atención a mujeres embarazadas y 150.000 de la de violencia intrafamiliar. «Vamos a abstenernos para no perjudicar al conjunto de las modificaciones», ha resumido Julio Calvo.