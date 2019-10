La izquierda exige licitar las obras suprimidas de 16 colegios antes del 31 de diciembre

Partiendo de que para mi fue una "aberración" que las AMPAS se organizaran para pillar cacho de los presupuestos participativos. Ese no era el cauce adecuado pero los de ZeC no supieron, o quisieron, lidiar con ese problema. Las necesidades de los colegios no deben pasar por el "filtro" de los presupuestos participativos: el haber tenido que recurrir a ellos demuestra a las claras la ineficacia de la administración que no sabe solventar problemas estructurales. Dicho esto la maniobra de PP, C's y VOX es repulsiva. Con la excusa de que no da tiempo se cargan estas partidas y las dedican a amortizar deuda en los bancos SIN ESTAR OBLIGADOS A ELLO. Que se preparen los del AMPA si piensan que el ínclito de urbanismo, el señor Serrano, les va a solucionar el problema... A éste le pasa lo mismo que al Azcón: la escuela pública le importa un pimiento. Si en lugar del AMPA fuera una constructora les pondría hasta alfombra roja. Y esto sólo acaba de empezar. El presupuesto del 2020 será de órdago... A la maños ¡disfrutad de lo votado!