La izquierda intentará una rebaja mayor del IBI

No es fácil adivinar cuál será el resultado final de las ordenanzas fiscales para este año, pero mañana lunes acaba el plazo para presentar los votos particulares de la oposición y, salvo sorpresa mayúscula, la apuesta de los grupos de la izquierda será la de intentar forzar al alcalde Jorge Azcón y al Gobierno PP-Cs a una rebaja del IBI aún mayor que la que incluye su propuesta inicial. Podemos-Equo ya adelantó que exigirá abaratarlo rebajando el tipo impositivo al mínimo posible, algo que la derecha ya ha descartado para no renunciar a más 4 millones de recaudación. Pero en la mano del PSOE y de ZeC está buscar un término medio que haga, al menos, que se incremente ese 0,33% de descenso que anunció el Gobierno, y que está supeditado a que el Catastro acepte disminuir un 3% los valores catastrales de todos los inmuebles. Aunque de nada servirá si Vox está por hacer frente común con conservadores y la formación naranja. Aunque sea difícil explicar que se puede y no se quiere.

Con la inminente cita con las urnas en las elecciones generales del 10-N, caben todas las posibilidades, desde que la derecha aplique el rodillo que ya exhibió en el último pleno hasta sacar adelante una rebaja mayor en el IBI para todos con la mayoría más amplia que se recuerde. Pero con la campaña electoral de fondo, hay otro hándicap importante: la recaudación del actual ejercicio. Eso sí es un problema.

Porque, por ejemplo, según los datos oficiales de la contabilidad municipal, en el IBI de este año se han recaudado 3,2 millones menos de los esperados y pese a que había más de 2.000 inmuebles nuevos a incorporar en la tributación. No obstante, fuentes del área de Hacienda explicaron que algunos de los nuevos valores catatastrales se incorporarán en los próximos dos meses, y la cifra puede maquillarse bastante. De momento, la foto es una previsión de 162 millones de euros de ingresos y 158, 7 ingresados.

Y si en otros tributos fuera mejor, aún se podría soñar con una compensación global en positivo. Pero es que es más preocupante que, por ejemplo, en el impuesto de la plusvalía (que grava el incremento de los terrenos de naturaleza urbana), la recaudación lleve diez meses pinchando. En este caso, había 55,5 millones de euros previstos y, a falta de dos meses y medio, se han ingresado 40,9. Son 14,5 menos de lo esperado y, en este caso, difíciles de recuperar. Por eso el Gobierno PP-Cs ha reforzado el servicio para desatascar las 3.500 reclamaciones que, al paralizarse el cobro, han influido en esta caída de ingresos.