Los jardineros miden su fuerza

Con una estruendosa traca y entre una colorida humareda verde y amarilla comenzó ayer la manifestación de los empleados de FCC de Parques y Jardines. Antes de comenzar la marcha, unas 300 personas se congregaban en los alrededores de la plaza San Miguel con pancartas, panfletos e incluso motosierras, que sirvieron después de banda sonora durante la protesta. Álvaro Casado, miembro del comité de empresa de FCC, quiso entonces recordar a los medios allí presentes sus principales reivindicaciones, que no son otras que la aplicación del convenio que elaboró el anterior gobierno de la ciudad en el que se incluían una serie de cláusulas sociales para, entre otras cosas, mejorar la conciliación laboral.



«Estamos aquí porque la empresa nos dijo que si no aceptabamos su propuesta (subir los salarios un 0,8% en el 2020 y un 1% más el IPC real en el 2021) se levantaba de la mesa», dijo. Según su versión, el comité está dispuesto a negociar «hasta minutos antes del lunes a las 8.00 horas», cuando comenzará la huelga indefinida convocada por los sindicatos.



«Azcón, mayordomo del patrón» fue una de las proclamas más gritadas por los manifestantes, que también insistieron en su negativa a que el contrato de Parques y Jardines se parta en lotes.

«Estamos aquí porque están jugando con el pan de nuestros hijos», decía una mujer acompañada de su niño. Delante, un hombre que portaba un chaleco amarillo y una bandera con el lema Jardineros en lucha, charlaba con sus padres sobre la convocatoria. «Una huelga es una situación muy delicada y no es beneficiosa para nadie –aseguraba–. Pero nos han empujado a ello». Sobre la posición que tomará la ciudadanía al respecto de esta huelga, decía no saber cuál será la respuesta. «Los que sean trabajadores nos entenderán y los que no, imagino que, como siempre, estarán en contra»·, exponía este manifestante y trabajador de FCC.



EL PSOE EXIGE MEDIACIÓN



Antes de que los jardineros se lanzaran a la calle, el PSOE instó al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, a que mediase en el conflicto. El socialista Alfonso Gómez criticó que «no preste la suficiente importancia a las cláusulas sociales, y nos convierta a todos los ciudadanos en víctimas de un conflicto en el que creemos que el alcalde debería mediar inmediatamente».

Para el socialista, Azcón tiene que ser «el más firme defensor de una contratación pública moderna que respete tanto los derechos de los trabajadores como los intereses de la ciudad».

Curiosamente, en el 2014 se vivió un conflicto similar con la contrata de parques, con el socialista Juan Alerto Belloch al frente de la Alcaldía y con Gómez como gerente del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (Imefez). Como ahora solicita el PSOE, fue CHA la que instó a Belloch a intervenir. La respuesta del ahora magistrado fue «que nadie tenga la más mínima duda de que no vamos a mediar».