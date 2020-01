Los jardineros de Zaragoza piden a Azcón que medie en el conflicto con FCC para evitar la huelga

Los jardineros de Zaragoza comienzan este lunes una huelga indefinida y lo hacen para presionar a la empresa que gestiona las zonas verdes de la ciudad, FCC, y al ayuntamiento. En el primer caso, porque reclaman la firma de un nuevo convenio que incluya mejoras salariales y sociales. Y en el segundo porque quieren que el alcalde, Jorge Azcón, asuma el compromiso de aparcar la opción de dividir en lotes el servicio en la próxima licitación, que llegará, con suerte, a finales de año. Llegados a este punto, la plantilla de parques ha solicitado al primer edil que intervenga y medie en un conflicto que estalló cuando PP-Cs decidieron declarar desierto el concurso iniciado durante el Gobierno de ZeC y que ha acabado judicializado.

Comité y empresa siguen inmersos en un cruce de acusaciones mientras la negociación está estancada desde el pasado miércoles, cuando los trabajadores rechazaron la oferta de FCC con una contraoferta. Ni unos ni otros han querido negociar las propuestas presentadas.

Los representantes sindicales han vuelto a manifestar su interés por sentarse a negociar in extremis el convenio colectivo que evite la huelga, pero desde FCC dicen que “no perciben sinceridad en la intención de alcanzar un pacto” y creen que se trata de un conflicto político y no laboral. Explican, además, que no les corresponde convocar esa mesa de negociación que reclaman en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) porque no son la parte convocante de la huelga y porque “desconfían” de las “verdaderas intenciones” de los jardineros. Desde la empresa solicitan “un gesto comprometido por el que se cite a la empresa, y en la que se desconvoque esta huelga política, que no hace sino perjudicar a una plantilla”.

Los jardineros quieren recuperar el poder adquisitivo perdido desde que caducó el pacto convenio, el 31 de diciembre del 2017, y avanzar en medidas sociales “que favorezcan la igualdad y la conciliación”.

Así que, dado que ninguna de las dos partes accede a convocar a la otra, la huelga indefinida comenzará este lunes a las 7.30 de la mañana. A esta hora ha citado el comité a los trabajadores en las instalaciones de FCC, donde desplegarán sus pancartas que posteriormente trasladarán hasta la plaza del Pilar. Será donde el comité busque el compromiso del alcalde, Jorge Azcón, a quien le reclaman que descarte la alternativa de dividir la contrata en lotes y que medie en el conflicto.