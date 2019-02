Javier Marión: «Con una limitación presupuestaria es difícil hablar de salarios»

—¿Cómo afrontan desde el Salud el primer paro parcial?

—Hemos venido manteniendo reuniones con ellos y desde que llegamos no hemos dejado de movernos para intentar que los profesionales estén mejor. Han hecho una propuesta de paros y la respetamos, pero hay que ponerse en situación. Somos la tercera comunidad con más médicos en Atención Primaria y en especializada, y mientras que otras comunidades están fijando en no más de 2.000 tarjetas sanitarias el cupo por médico, nosotros en los próximos días vamos a conseguir el límite de 1.600. También se están haciendo contrataciones para que no haya centros con una media de pacientes alta y hemos convocado más de 8.500 plazas a través de ofertas de empleo. Además, somos una de las dos comunidades que tiene la temporalidad más baja, muy cerca del 8%. Se están haciendo esfuerzos continuamente.

—Se reclaman mejoras económicas. ¿Hay opción de conceder alguna de ellas o los presupuestos les maniatan al 100%?

—Tenemos que tener en cuenta que, ante las reivindicaciones salariales, hay que contar con las limitaciones de presupuesto que tiene el conjunto del Gobierno de Aragón. Entiendo que las hagan, pero también hay que mirarlas en perspectiva. En muchas otras comunidades se están pidiendo cosas, como el cupo de pacientes o los incentivos para centros periféricos, que en Aragón ya hacemos. Fuimos los primeros. Hay peticiones que aquí ya están asentadas y que, precisamente, han fomentado esas convocatorias de paros en toda España.

—Entonces los sueldos no se van a tocar.

—Es verdad que habrá algunos profesionales que cobrarán menos que otros, pero también hay especialistas en Aragón cuyo sueldo es superior. No hace mucho se dijo desde Cataluña que tenían una fuga de médicos a Aragón porque cobraban 500 euros más. Todo es relativo entonces. Comparado con otras comunidades, no parece que los profesionales de aquí estén peor retribuidos que nadie. Es complicado hablar ahora mismo de salarios cuando hay una limitación presupuestaria. En esta tesitura hacemos propuestas para mejorar las condiciones laborales en la medida de lo posible.

—¿Temen una huelga en abril? ¿Van a negociar para evitarla?

—Obviamente no deseamos que haya una huelga y vamos a intentar seguir hablando con los sindicatos para poner en valor nuestras propuestas y que, finalmente, no se convoque ese paro total. Pensamos que no sería bueno ni para los profesionales ni para el propio sistema sanitario, pero los damnificados serán los usuarios y haremos lo posible para que no suceda esto en Aragón.

<b>—Si tocar los sueldos está complicado, ¿qué medidas van a proponer a los profesionales?</b>

—El plan de recursos humanos aprobado conlleva la ampliación de los años para jubilarse, mientras que también queremos crear la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. Eso supondrá reconvertir las actuales plazas de enfermeros generalista por enfermeros especialistas. Y conllevará un incremento salarial.

<b>—¿Qué pasa con el plante de los anestesistas del Servet?

</b>—No hay avance. La situación sigue igual y lo que pasa no es del ámbito de negociación sindical.

<b>—Este hecho va a repercutir en las listas de espera.

</b>—Vamos a hacer todo lo posible para que no sea así. Esas intervenciones que no se han hecho o directamente no se han programado intentaremos que se realicen lo antes posible para que los ciudadanos no se vean afectados.

<b>—¿Van a poner solución a los constantes problemas de las urgencias del Royo Villanova?

</b>—El servicio funciona razonablemente bien. Los sistemas que hemos buscado, con ingresos en el Provincial y en el San Juan de Dios, están dando resultados.

<b>—¿Cómo están las negociaciones con la MAZ para derivar allí pacientes del Royo?

</b>—Seguimos trabajando con ellos y nos estamos reuniendo cada dos semanas. Estamos intercambiando informes y valoraciones. El contacto es permanente y esperamos que, en un plazo razonable, lleguemos a un buen acuerdo. Mejoraría mucho la atención sanitaria del sector del Royo.

<b>—El Militar atraviesa una situación complicada con despidos, el cese del director... ¿Hasta que punto puede actuar el Salud?

</b>—Se ha establecido un nuevo convenio de colaboración con Defensa y requiere de un proceso de adaptación. Desde el Salud contratamos en función de las bolsas de empleo y de los criterios establecidos con los sindicatos. Falta adaptación.