La Jefatura Superior de Policía de Aragón crea un grupo para combatir el menudeo de droga

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Soy vecina del casco viejo, muchas gracias a la policia por sus intervenciones en estas calles. Los vecinos tenemos miedo y necesitamos que nos defiendan de estos delincuentes. El.plan de revitalizacion de los politicos incluye plazuelas y bancos, por favor no creen mas zonas de conflicto. Usan estas zonas para delinquir y no dejarnos vivir a los vecinos al no respetar las horas de descanso. Usen los recursos para instalar una comisaria de barrio, un centro civico en los solares vacios