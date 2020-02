Joaquín Palacín: «CHA va a luchar por recuperar su presencia en el territorio»

Joaquín Palacín (Huesca, 1974) fue elegido el sábado presidente de Chunta Aragonesista con el 60% de los apoyos de los delegados en la XI Asambleya Nazional de la formación nacionalista de izquierdas. Toma el relevo de José Luis Soro, y compaginará el cargo de portavoz parlamentario con el de líder de CHA.

–¿Cómo afronta el reto de presidir Chunta Aragonesista?

– Con ilusión, con ganas y con responsabilidad ante un reto tan importante como el de fortalecer el partido y conseguir un partido unido para trabajar por los retos de Aragón para los próximos años. Eso es lo más importante: aunar el partido, y representar bien a los aragoneses.

– Hablando de unidad, su rival, Adrián Tello logró el 38% de los votos de la Asambleya Nazional. ¿Hay representación de su candidatura en el Comité Nazional?

– CHA es un partido plural y siempre que ha habido dos candidaturas, el resultado ha sido similar. Tienen representación en el Comité Nazional. Hoy (por ayer) hemos elegido el Conzello Nazional, cuyos miembros se eligen por listas abiertas y se puede presentar cualquier militante. Pero no se ha presentado nadie de la candidatura de Adrián.

– ¿Qué mensaje tiene para su antecesor, José Luis Soro?

– Llevamos mucho tiempo trabajando juntos. El partido vuelve a recuperar esas dos voces, que Chunta Aragonesista ya había tenido en anteriores ocasiones. Seguro que vamos a trabajar en coordinación y buscando lo mejor para CHA y para los aragoneses.

– Diferenciar el discurso del partido de la voz del Gobierno es uno de sus retos.

– Sí, ese era uno de los objetivos cuando presentamos la candidatura: que la persona que ostentara la presidencia del partido no estuviera en el Gobierno de Aragón para que hubiera una postura firme, una postura concreta de CHA en los distintos temas. Siempre trabajando en coordinación con el Gobierno de Aragón y con la consejería.

– ¿En qué asuntos necesita CHA clarificar su mensaje y distinguirse del discurso del Gobierno de coalición?

– Llevamos ya cuatro años compartiendo gobierno. Las discrepancias son las mismas que en la pasada legislatura y siempre las hemos sabido llevar bien y hemos sabido convivir. A Aragón el acuerdo de Gobierno le vino muy bien; así lo dicen los datos. Las diferencias son de todos conocidas, pero se puede convivir con ellas con mucho diálogo y manteniendo las posiciones de cada uno. CHA siempre ha defendido con firmeza su postura, por ejemplo, en los asuntos hidráulicos. No nos hemos movido ni un milímetro y no nos vamos a mover.

– Siendo el portavoz del grupo parlamentario de CHA, que sostiene al Gobierno, ¿cómo diferenciará esos discursos?

– Bueno… En todas las responsabilidades que he tenido hasta ahora he asumido siempre el discurso que marca mi partido, y creo que no hay ningún problema. Por un lado, tienes que llevar la voz como portavoz del grupo parlamentario de CHA en la cámara donde reside la soberanía del pueblo aragonés, pero a la vez hay que saber trabajar en el partido, estar encima de la militancia, manejar esa voz propia de CHA. Este partido siempre se ha caracterizado por abrir debates, como por ejemplo con la nueva cultura del agua, y tenemos que seguir así, a la vanguardia. Para que los ciudadanos nos vean útiles para resolver sus problemas.

– Llevan diez años perdiendo apoyo electoral, y ya no tienen concejales ni en Zaragoza ni en Huesca. ¿Cómo intentarán volver al territorio?

– Ese es uno de los retos, desde luego. Uno de los objetivos es tener un partido más fuerte que nos permita elaborar en las próximas elecciones más listas electorales para estar en más ayuntamientos y comarcas. Volver a Zaragoza y a su área metropolitana, a Huesca, a capitales comarcales donde no tenemos presencia… Ese es el reto: ganar representación a nivel local y comarcal para acercar la voz de CHA.

– ¿Cuáles son las políticas prioritarias para CHA?

– Un tema muy importante es el nuevo debate territorial en el que Aragón no puede quedarse atrás. Aragón siempre ha sido el gran olvidado y desde luego no podemos quedarnos atrás ahora. Todo ello está muy relacionado con el debate de la financiación. Somos un territorio muy extenso y poco poblado, en el que es más difícil prestar los servicios públicos. Tenemos que dar a conocer esa estructura territorial para lograr una financiación justa que nos permita dar esos servicios públicos de calidad. Porque cuando hablamos de financiación autonómica estamos hablando precisamente de eso, de servicios. Es más caro prestar servicios en un pueblo de Sobrarbe que en Madrid. Aragón tiene que hacer notar esa diferencia y lograr ese apoyo.

– Lleva apenas una década dedicándose a la política y ha pasado por distintos niveles de la Administración. ¿Cómo acercar la política a los ciudadanos?

– Una de las riquezas de CHA y que yo siempre he intentado ejercer cuando he trabajado en las distintas responsabilidades que he tenido, es estar muy encima del territorio y de la gente. Eso es lo más importante.