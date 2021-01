Jorge Azcón se confina en su casa tras dar positivo en coronavirus

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se ha confinado en casa durante los próximos 10 días tras haber dado esta tarde positivo en coronavirus. Su agenda queda suspendida a la espera de pasar una enfermedad de la que, de momento, no ha presentado síntomas.

Tras completar su agenda esta mañana, el alcalde ha sentido frío, razón por la que se ha contactado con un laboratorio privado que le ha practicado un test de antígenos. El resultado del test ha sido negativo, pero por razones de seguridad se le ha realizado también una PCR cuyo resultado positivo se ha conocido esta misma tarde.

Según informa el ayuntamiento, el alcalde de Zaragoza "se encuentra bien y sin síntomas (fiebre, tos, dolores musculares o de cabeza)".

Os cuento que he dado positivo por coronavirus. Esta tarde me han confirmado el resultado de la PCR y voy a permanecer confinado con mi familia durante 10 días. Estoy bien y sin síntomas. Y ya me conocéis: seguiré trabajando desde casa como siempre para que Zaragoza no se pare.