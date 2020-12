José Antonio Briz, mejor directivo del año en Aragón

El director general de Grandes Vinos y Viñedos, José Antonio Briz, se ha alzado con el Premio ADEA al Directivo de Aragón. El acto de entrega tuvo lugar tras la XI Convención de Directivos, que se celebró este martes bajo estrictas medidas sanitarias en el Auditorio de la capital aragonesa.

El presidente de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, Salvador Arenere, y el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, fueron los encargados de entregar a Briz este prestigioso galardón.

Los Premios ADEA reconocen la labor de los profesionales cuya tarea y responsabilidad se desarrolla en una empresa radicada en Aragón, en cada una de las áreas de actividad en el ámbito de la empresa, y se han otorgado a otras 10 categorías diferentes.

Las ternas de los finalistas que optan a este premio han sido seleccionadas mediante votación por la junta directiva de la asociación. En la categoría de gestión del talento, la ganadora ha sido María Somma, de Esprinet Ibérica; en gestión comercial y márketing, Mar Gracia, de Dr. Schär;_en promoción exterior, Nacho Lázaro, de Bodegas Añadas;_y en desarrollo logístico, Daniel Larriba, de Grupo Samca.

Otros de los galardonados fueron Pedro Lozano, de Imascono, que se llevó la distinción al mejor emprendedor; María Moros, del INMA (Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón), en la categoría de innovación; y Elena Utrilla, de Térvalis, en labor social. A ellos se suma Marta Balaguer, de Embutidos Aventín, que se recibió el premio ADEA al mejor directivo de la provincia de Huesca;_Juan José Moles, de Grupo Arcoíris, que se llevo el galardón homónimo de la provincia de Teruel. Finalmente, Jesús López Cabeza, del IAF, fue el ganador el galardón a la trayectoria profesional.

Los jóvenes, en el centro de todo

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), a pesar de las dificultades del año 2020 con la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, celebró una nueva edición de su Convención de Directivos. Una cita anual que tuvo lugar por undécima ocasión y en donde se puso el foco en la situación que viven los más jóvenes ante un contexto global que ha variado en gran medida como consecuencia de los acontecimientos excepcionales del presente año. Los ponentes, entre los que destacaron los máximos responsables de grandes compañías como el Banco Santander o Endesa, coincidieron en la necesidad de dar un apoyo prioritario a este colectivo en el proceso de recuperación tras la crisis del coronavirus.

El Auditorio de Zaragoza fue la sede escogida para esta nueva edición, seguida de forma presencial con un aforo limitado a 200 personas y con estrictas medidas de seguridad sanitaria. El congreso centró sus conferencias y debates en la cruda realidad de los jóvenes en un mundo cambiante y con retos de mayor magnitud.

La jornada, bajo el lema Los jóvenes, en el centro de todo, fue inaugurada por la vicealcaldesa de Zaragoza y consejera de Cultura, Sara Fernández, quien incidió que los jóvenes son «una generación que ha vivido dos crisis casi seguidas», lo que supone «un reto al que nunca nos habíamos enfrentado las administraciones públicas».

Retos actuales

Como soluciones a la actual crisis sanitaria, económica y social, apostó por una «triple alianza» entre la sociedad, la administración y el sector privado, que «es y será el motor de la recuperación». En esté sentido, destacó que el ayuntamiento está tratando de adaptar sus planes de formación, a través del Imefez, a la nuevas demandas del mercado laboral.

Por su parte, el presidente de ADEA, Salvador Arenere, se refirió a la crisis sanitaria presente y a la necesidad de que la pandemia «sirva como revulsivo para un mundo marcado por las divisiones». Recordó que los jóvenes españoles sufren una tasa de paro del 40,4%, el nivel más alto de la Unión Europea. Ante esa realidad, Arenere expresó la importancia de «poner el foco de debate en los más jóvenes», que son «la clave del futuro social y económico de nuestro país».

En la misma línea, el presidente del Bando Santander en España, Lusi Isasi, instó a situar a los jóvenes «en el centro de la transformación» que debe emprenderse para impulsar la recuperación tras la crisis del coronavirus. Por ello, abogó por ayudar a este grupo de población desde tres frentes: la empresa, la generación nacida en los años 50 y 60 y las administraciones públicas.

A su juicio, aunque el avance del proceso de vacunación frente al coronavirus dibuja un horizonte más esperanzador, «la recuperación no será completa sino se abordar aspectos cruciales desde el punto de vista social y educativo». «No vemos mejor estrategia para apoyar a los jóvenes y conformar su futuro que fomentando la educación y apoyando a la empresa, al emprendimiento y al sector privado», aseguró.

La congreso también contó con la participación por videoconferencia del consejero delegado de Endesa, José Bogás, quien afirmó que «la empresa que no sea sostenible no tiene futuro» y apostó por abordar el «problema estructural» del paro juvenil con «profundas reformas» y con un marco «favorable» a las inversiones. A este reto, apuntó, puede contribuir el sector energético, que ayudará a «acelerar» la recuperación.

Defendió también que no han cambiado los objetivos de las empresas sino la manera conseguirlos, es decir, no tienen que renunciar a ser «rentables» --de lo contrario no serían «viables»--, pero deben «entender las implicaciones» de los restos de la emergencia climática y la digitalización.