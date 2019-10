La joven agredida sexualmente en pilares fue forzada a salir del ferial

La Policía Nacional continúa tratando de identificar y localizar al tercer joven implicado en la agresión sexual sufrida por una zaragozana durante las pasadas Fiestas del Pilar. Dos chicos, uno de ellos de 17 años, fueron ya arrestados por estos hechos.

Ayer, la Fiscalía tomó declaración a la víctima. Según explicó, ella estaba con unas amigas cuando se encontraron con unos chicos que conocía una de ellas. Eran sobre las 05.30 horas cuando fuera de las carpas, pero dentro del recinto del Espacio Zity, uno de los chicos, el menor de edad, empujó a una de sus compañeras contra otro para «que se liaran». Ella no quiso y este muchacho le dijo a la víctima de salir fuera del espacio «para follar». Ella excusó tener la regla para intentar conseguir que la dejaran en paz. Sin embargo, según explicó, el insistió, diciendo que tenía 100 euros para volver a entrar, que no se preocupara. Ella volvió a decirle que no.

En ese momento, otro chico «la cogió de los hombros y la arrastró hacia afuera, llevándola agarrada ». La desplazó a un sitio alejado del ferial de Valdespartera que estaba «muy oscuro». Este joven le dijo que no se preocupara, si bien observó que los dos amigos de este iban detrás.

Ya en una especie de montículo, uno de ellos trató de quitarle los pantalones «para comprobar si tenía la regla, que no se lo creía», a la vez que le aseguraba que llevaba condones. Ante la resistencia, según señala, le dijo «venga chúpamela», obligándoselo a hacer forzándola a ponerse de rodillas. Tras eyacular, este joven llamó a sus amigos para que hiciera lo mismo con ellos. En un despiste de los tres, ella pudo coger el móvil, llamó a sus amigos y ellos se fueron corriendo.