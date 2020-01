Un joven se deja caer en un paso de cebra en plaza Europa mientras balbucea "me quiero morir"

Un joven no identificado aún se ha dejado caer este sábado en un paso de cebra de la plaza Europa de Zaragoza mientras balbuceaba "me quiero morir, me quiero morir". Previamente, se ha quitado la ropa y se ha arrojado el contenido de un brik de leche por encima. Según testigos presenciales, el joven llevaba en una de sus muñecas una pulsera identificativa del hospital Miguel Servet.

El suceso ha ocurrido en torno a las 12.30 horas y ha suscitado una gran expectación entre los viandantes, así como complicaciones en el tráfico rodado.

Instantes después de dejarse caer en el centro del cruce de cebra, un grupo de ciudadanos ha reaccionado con rapidez trasladando al joven al carril bici anexo a la calzada y evitando así que fuese alcanzado por algún vehículo. Desde allí se ha reclamado la presencia de la Policía Nacional (han acudido varias unidades) y una ambulancia.

Paso de cebra en el que se ha dejado caer el joven.

Según los testigos consultados por este diario, mientras llegaban los sanitarios era "evidente" que el joven "iba y venía de la consciencia". "Yo creo que estaba bajo los efectos de algún fármaco", ha añadido uno de los ciudadanos que ha acudido a socorrerlo.

El público se ha amontonado en las inmediaciones, sospechando que se trataba de un atropello. A la gente le llamaba especialmente la atención que el joven estuviera sin ropa ni zapatos.

Momento en el que la ambulancia recogía al joven para llevarlo al hospital.