Una joven narra en internet cómo un hombre se masturbó junto a ella en el tranvía

Una joven deportista zaragozana ha narrado en Twitter cómo un hombre comenzó a masturbarse junto a ella mientras viajaba este lunes en el tranvía de la capital aragonesa. "Nunca he tuiteado cosas de este tipo, pero hoy me veo en la obligación de contar lo que me ha pasado. Esta tarde, iba en el tranvía a entrenar. De pie, con mis cascos, como siempre en el último vagón. Estábamos apretados ya que había bastante gente...". Así comienza el hilo abierto por Laura M en el que cuenta el desagradable episodio del que fue víctima. Este diario ha contactado con la afectada, pero esta ha preferido no dar más difusión a lo sucedido.

En su cuanta de Twitter, Laura M. escribió esto: "Iba apoyada en la cabina del conductor junto al poste picar y un poco inclinada de lado. De repente, empiezo a notar unos movimientos extraños detrás mío. Al principio no le he dado importancia, pero la segunda vez, efectivamente, un 'señor' (por llamarlo de alguna manera) de unos 70 años, se estaba haciendo una paja (sí una PAJA con todas sus letras) restregándose con mi culo".

En entradas posteriores, detalla cómo al darse cuenta de lo que sucedía empujó al hombre, al que llamó "cerdo de mierda" ante el estupor del resto de viajeros. "La gente obviamente se ha quedado atónita, porque al ser tantos nadie se había dado cuenta. Por eso me he encargado de volver gritarle 'A cascártela a tu puta casa'". Al menos un par de viajeros reaccionaron con rapidez: "Ipso facto y entre insultos, dos chicos lo han agarrado y lo han sacado del tranvía. Yo me he puesto a temblar".

Laura aprovecha su caso para reflexionar públicamente: "Bien, todas leemos mil tuits al día de este tipo, y este no será menos para decir que definitivamente las mujeres tenemos que tener MIL OJOS en todos los sitios y que si alguna vez os pasa, no os calléis. Hoy por desgracia me ha tocado a mí". Y concluye:

"Eh, pero seguid diciendo que somos unas exageradas y unas feminazis. Seguid intentando justificar lo injustificable".