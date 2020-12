El joven que trató de degollar a su novia, a juicio por intento de homicidio

A Raquel, una joven zaragozana de 23 años, casi la mata su pareja sentimental de un corte en el cuello con un cúter un 7 de mayo del 2019 en el zaragozano barrio de Miralbueno. El conductor de un autobús urbano que vio los hechos le salvó la vida. El supuesto autor, Fabio Miguel C. C., acaba de recibir en la cárcel, donde ingresó de forma provisional, el auto de procesamiento por un delito de tentativa de homicidio.

La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza, Belén Ballestín, señala que hay indicios racionales de criminalidad a raíz de la investigación llevada a cabo por el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Relata para ello como hechos que ese día, sobre las 20.00 horas, el investigado se encontraba con la denunciante en el vehículo propiedad de la víctima, quien lo conducía. Habían ido ambos a casa de Fabio Miguel C. C. donde la víctima fue a recoger una serie de pertenencias por circunstancias que se desconocen. Fue de regreso cuando comenzó una discusión que, según la instructora, hizo que Raquel sintiera miedo y decidiera parar en seco la conducción. Sorpresivamente, según el autor, el joven sacó un cúter de 15 centímetros de hoja que llevaba en el bolsillo, la agarró del pelo y comenzó con dicha arma blanca a cortarle en el cuello. La magistrada describe una imagen dantesca en la que no solo le produce heridas incisas en la cara anterior del cuello, sino también en la posterior.

Auxiliada por un conductor de bus

Por suerte para esta joven zaragozana, un conductor de la línea 53 de un autobús urbano gestionado por Avanza vio desde su ventanilla lo que estaba ocurriendo. No dudó en parar la marcha, bajar del transporte público y la sacó del vehículo mientras estaba pataleando para tratar de defenderse. Tuvo que agarrarla de las piernas para conseguirlo.

En ese momento, apunta la jueza, Fabio Miguel C. C. comenzó a increparle, llegándole incluso a cortarle con el cúter en la mano, la vez que intentaba seguir hiriendo a la joven. Finalmente trató de quitarse la vida con la misma arma blanca, si bien no pudo gracias a la rápida atención sanitaria que salvó a ambos.

Todo ello constituye en opinión de la magistrada un delito de homicidio intentado, si bien la acusación particular e incluso la defensa podrían consideran que el encausado sería autor de un asesinato en grado de tentativa. De ello dependerá la solicitud de privación de liberad. El homicidio en grado de tentativa está castigado con penas de entre 5 y 10 años de cárcel, si bien el de asesinato está penado con entre 7 años y medio y los 15.

Asimismo, la magistrada considera que las medidas cautelares de ingreso provisional en prisión debe mantenerse y que Fabio Miguel C. C. preste una fianza de 10.000 euros para asegurar las posibles indemnizaciones que determine la Audiencia Provincial de Zaragoza cuando le juzgue.

En este caso de violencia machista no había antecedentes previos por parte del procesado ni denuncias por malos tratos. No obstante, según los familiares de la víctima, el encausado habría señalado que «si no era para él no sería para nadie» antes de intentar degollarla.

No controla impulsos, según los forenses

Los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) han realizado un informe psiquiátrico de Fabio Miguel C. C. y determinan que tiene una normalidad psicológica, si bien consideran que puede presentar una merma leve, que no llega a la semiimputabilidad, por afectación de su capacidad de control de impulsos. No observan riesgos si mantiene la abstinencia tóxica.

Destacan en el informe que era una relación tóxica de una duración de unos 3 años en la cual las peleas y reconciliaciones constituían el día a día. Afirmó en la entrevista con las psicólogas que las discusiones se arreglaban «aún sin hablar» y que siempre echaban la culpa a la influencia del WhatsApp.

Del día de los hechos, este joven explicó que estaba especialmente «angustiado por trabajo, exámenes y problemas con la denunciante». Que durante todo ese día estuvo consumiendo alcohol y speed. Al parecer, la discusión entre ambos, según señaló el encausado, se debió a una supuesta infidelidad «antigua» por parte de él. No obstante, aseguró que «no tenía intencionalidad de matarla, que el cúter lo llevaba en el bolsillo porque es un instrumento de su trabajo».