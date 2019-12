Los jóvenes aragoneses protagonizan una sentada contra el pacto de mínimos de la COP25

La calle Alfonso de Zaragoza, con su manto luminoso de luces navideñas, fue el escenario elegido este viernes por el colectivo Fridays For Future en la comunidad para protestar con un sentada por la falta de ambición en las conclusiones de la Cumbre del Clima (COP25) que se está celebrando en Madrid y por la falta de conciencia ecologista de la ciudad en sus planes de alumbrado público.

«Los cambios no pueden esperar más», resumen. Los portavoces del movimiento estudiantil, Natalia Fresneda y Diego Casero, consideran que el compromiso internacional por el medioambiente no está a la altura de la urgencia que el cambio climático necesita. «Estamos viendo que esta realidad aún no se trata como una crisis», afirman.

La sentada, con lemas como Ecología sin lucha de clases solo es jardinería o Vuestro derroche nos deja sin futuro se desarrolló sin incidentes ante la mirada un tanto indiferente de los paseantes, enfrascados en sus compras. «Los países más implicados en el cambio climático, como EEUU o China no han estado presentes», lamentan.

Las críticas a la COP25, que conocen de primera mano, pues participaron en Madrid en el foro social paralelo, también tienen que ver con los colectivos que han quedado fuera del foro de discusión. «Estamos aquí para recordar que nuestras hermanas indígenas y chilenas, que se pusieron a protestar, fueron apartadas; algo que contrasta con el trato exquisito que han recibido las grandes corporaciones y las marcas comerciales», expresan. Por eso denuncian que en el foro han tenido más espacio y visibilidad las eléctricas, Burger King o McDonalds que los problemas reales.

Por eso destacan que la cumbre social ha ejercido realmente como conciencia paralela del foro principal. «Ahí han tenido voz activistas de países como Uganda o Kenia, pues a muchos movimienots se les ha invisibilizado», dice Fresneda. Y critican que la presencia de chilenos (organizadores iniciales del evento) se haya limitado a la representación gubernamental, tras el historial de represión a los manifestantes de las últimas semanas.

Reducción del consumo

El colectivo Fridays For Future, de carácter apartidista y asambleario, tiene su origen en las reivindicaciones de la joven sueca Greta Thunberg. La implicación de sus miembros es elevada, aunque reconocen la dificultad de movilizar a la sociedad. «Notamos impotencia, porque queremos cambiar las cosas pero no somos escuchados, un ejemplo concreto es que la COP25 se quede en nada», alega Fresneda. «Nos gustaría que hubiera más participación en los actos con menor repercusión», señalan.

En la calle Alfonso la protesta también tiene que ver con el «despilfarro de la iluminación festiva diseñada por el alcalde Jorge Azcón. Las luces de Navidad oscurecen el futuro, se lee en una de las pancartas. «Subir el presupuesto a los 400.000 euros en luminarias va completamente en contra de lo que se está buscando, son innecesarias en un momento en el que se tiene que apostar por una reducción de los consumos», denuncian.

«Muchos no tenemos edad de votar, pero tenemos voz y queremos visibilizar nuestro mensaje para que cambien las conciencias», afirma uno de los asistentes a la sentada, Lucas Marta. Como estudiante de 2º de Bachillerato lamenta ver «las oportunidades perdidas» de los dirigentes a la hora de frenar el cambio climático. «¿Qué son unos pantalones manchados comparado con la lucha por el planeta?», bromean unas jóvenes al levantarse de la calzada mojada.