Juan Carlos Iragorri: Desde una aldea de 2 habitantes he dirigido un programa escuchado por 300.000 personas

Juan Carlos Iragorri, colombiano de nacimiento, soriano de adopción. Iragorri es periodista desde hace treinta años viendo la profesión desde cualquier ámbito, desde redactor a corresponsal internacional. Actualmente vive y trabaja entre EEUU y la pequeña aldea soriana La Cuenca, en la que está empadronado. Su reconocido trabajo ha sido galardonado con los premios periodísticos más importantes de Latinoamérica. El periodista que ejerce de embajador contra la despoblación, desde una visión amplia de vida que va desde la capital del mundo hasta el punto más olvidado, como su pueblo, que tras su insistencia, consiguieron convertir en Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León, por su valor cultural. Juan Carlos Iragorri este viernes abre el Congreso de Periodismo Digital, con una entrevista a la directora de El País Soledad Gallego, y participará en una mesa de despoblación.

¿Cómo se acaba viviendo entre Washington y una aldea de Soria?

Estuve en EEUU como corresponsal de RCN Radio, una de las emisoras más importantes de Colombia, dirigiendo el programa de opinión Voces RCN. También creé allí un programa de tertulia con los mejores periodistas hispanohablantes: A tres cuadras de la Casa Blanca (A tres calles de la Casa Blanca) con multitud de corresponsales hispanohablantes, tuvo mucho éxito y por eso ganamos el premio Rey de España de Periodismo y un premio Emmy de los EEUU. Esta es la parte de Washington, la parte soriana empieza cuando trabajé como corresponsal de distintos medios colombianos en España. Después de recorrerme todo el país me enamoré de una aldea entre Soria y El Burgo de Osma llamada La Cuenca que tiene en invierno 2 habitantes. Y desde esta aldea dirigía el programa de radio, algo impensable que desde una aldea de 2 habitantes pueda estar dirigiendo un programa que sea oído por 300.000 personas.

Viviendo en Soria una zona que se encuentra más despoblada que Laponia (Noruega) ¿En qué siente usted estas carencias?

España tiene una deuda muy grande con Soria. Es prácticamente un desierto, podría desaparecer a finales del s.XXI. Lo primero que se necesita para que la gente vaya es que haya internet. Tener derecho a internet es igual de importante que tener alcantarillado. Habría gran cantidad de profesionales que podrían vivir en la provincia si tuviesen buena conexión a internet. A mí como periodista me afecta. A lo que se suma las carencias de comunicación, con una mala conexión de tren y de carretera. A los políticos no les interesa Soria: al no tener votos, no hacen absolutamente nada.

La era digital nos permite salir de las redacciones como ha sido su caso: ¿Qué resulta para el periodismo mejor, trabajar dentro, o fuera de una redacción?

Las redacciones tienen el encanto de trabajar con periodistas mucho más mayores que tú que son casi enciclopedias. Por ejemplo, que estés escribiendo y que un compañero se ponga detrás para ayudarte a corregir dos frases, es una interacción muy positiva. Pero por otro lado se ha ido imponiendo el teletrabajo, como en La República de Colombia, en el que los periodistas trabajan desde casa, no hay costes y obtienen una gran eficiencia. Está demostrado que la gente es más eficiente trabajando desde casa, estás más relajado, más tranquilo. Lo ideal sería trabajar un 50% en redacción y un 50% en casa.

¿Hacia dónde va el periodista digital?

El periodismo está encaminado a lo digital. No paran de desaparecer periódicos diarios, solo quedan las grandes cabeceras como The New York Times o The Washington Post, que son una excepción. Ya no se redacta como antes, hay que escribir distinto, ya no hay que describir todo con palabras, ahora en la misma noticia puedes colgar un video o un gráfico, los cuales ayudan a explicar la noticia. Aquí no hay remedio, el siguiente paso es la consolidación del periodismo digital. Los periódicos en papel están desapareciendo. No hay salida: o vestirse de digital o morir.

¿Podría ser la digitalización una forma de repoblación?

Yo soy la prueba viviente de que sí. Yo he escrito artículos de política internacional desde un pueblo de 2 habitantes en Soria, así como he dirigido 100 programas de radio para Colombia desde una aldea, hasta he hecho tele. Se puede hacer siempre que haya herramientas, si no tengo buen internet me tengo que ir a trabajar a Madrid.

Latinoamericano y periodista en Washington, dos de los puntos de mira de Donald Trump ¿Cómo es trabajar informando en ese ambiente?

Los latinoamericanos hemos sido crítica de Trump. Soy colombiano con DNI español y Trump nos tiene en la mira. No solo a la gente que hablamos español sino también a la prensa, Trump critica diariamente a los diarios. No es un ambiente fácil para trabajar, según el medio Axios, el 92% de los republicanos cree que lo que dice la prensa de Trump es mentira, a pesar de que la prensa demuestra que es verdad. Es un fenómeno muy descorazonador. Ayer en la Universidad de Harvard en los premios Goldsmith, que premian a la investigación periodística, le preguntaron al director del The Washington Post, Martin Baron sobre la situación del periodismo actual: “El problema de la gente es que tienen la impresión de que todos los políticos mienten, pues prefieren que esté en el poder el político que piense como ellos”. Es complicado trabajar en EEUU, pero esto anima mucho a censurar al poder, en el sentido de fiscalizarlo, convirtiendo este oficio en algo muy interesante.

¿Cómo viven la política internacional los vecinos de su aldea?

Mis vecinos del pueblo saben que soy periodista y que trabajo en Washington. Mucha gente joven me pregunta por lo que pasa en EEUU. Y también me invitan a muchos programas en Soria, cosa que me llama mucho la atención como un colombiano corresponsal en Washington esté hablando en los periódicos de Soria de lo que pasa en la capital de EEUU. Eso me demuestra que yo les debo parecer un bicho raro pero sí que existe un interés por la información internacional. He de decir que en España hay mucha información internacional, en los medios hay muchos corresponsales

¿Y en Washington también lo llaman para hablar de Soria?

Me pasa mucho, me he encontrado con sorianos en todas partes del mundo. Hay muchos periodistas con ascendencia soriana en Washington y en toda América. La red de contactos que he hecho yo en el mundo por tener una casa en Soria es impensable, habría que hacer una conferencia internacional con toda la cantidad de gente que hay en el mundo con un abuelo o abuela de Soria.

¿Lo veremos en la manifestación del 31 de Marzo de la España Vaciada?

Si estoy en Madrid, con absoluta seguridad si que iré a manifestarme. Yo creo que Soria necesita una mayor atención. En eso soy muy colombiano y habitante de los EEUU, creyendo que el estado no tiene que resolverle todo a la gente, como en muchos países europeos. Pero el caso de Soria es alarmante, tiene que ser ayudado creando extensiones tributarias para que lleguen las empresas y realizando una inversión en infraestructuras.

¿Qué expectativas tiene del Congreso de Periodismo Digital de Huesca?

Tengo muchas expectativas positivas del congreso. Ya cumple 20 años, y muchos periodistas internacionales han pasado por allí, muchos periodistas del The Washington Post me han hablado de las bondades que tiene este congreso y que me parece que el nivel de la gente que viene es muy alto. Además tengo que entrevistar a la directora de El País soledad Gallego y también hablar de periodismo y despoblación cosa que me parece muy llamativa. Me causa muy buena impresión, por eso vine de Washington a Huesca, una ciudad que me gusta mucho al igual que Aragón.