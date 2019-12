Los jubilados aragoneses aún no saben cuánto subirá su pensión en el 2020

La incertidumbre política sigue pasando factura a las pensiones. Solo faltan 20 días para que acabe el año y los 280.000 pensionistas que hay en Aragón aún no saben cuánto subirá su prestación pública en el 2020. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, se comprometió a revalorizarlas un 0,9% y así lo plasmó en el Plan Presupuestario que remitió a la Comisión Europea antes de las elecciones. Sin embargo, el retraso en la formación de Gobierno podría dejar en el aire este compromiso. De hecho, si quiere actualizar las pensiones conforme al IPC antes del 1 de enero deberá actuar en funciones y hay serias dudas sobre su capacidad en este sentido.

No hay que olvidar que todavía no se ha derogado la reforma del PP del 2013, lo que, a efectos prácticos, supone que por ley las pensiones deberían subir un 0,25% en el 2020. En el 2018 y en el 2019 el incremento ha sido del 1,6%, fundamentalmente porque la presión del PNV hizo que el entonces ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, pusiera en suspenso la reforma, una prórroga que concluye ahora volviendo al citado 0,25%.

Así, cualquier subida superior al cuarto de punto supondría la inaplicación de la ley actual, lo que complica más que el Gobierno pueda hacerlo en funciones. De hecho, el Ministerio de Trabajo, que es el que tiene que aprobar este incremento, aún no sabe si podrá actualizarlas conforme al IPC.

Así, el ministerio confía en que el Gobierno apruebe la subida estando en funciones y que ningún partido de la oposición la denuncie por el temor a la reacción de los pensionistas. Si nadie protesta, el incremento podría ejecutarse aunque exceda los límites legales que tiene un gobierno en funciones. Con todo, y aunque no esté lista para el 1 de enero, el nuevo Ejecutivo podría aprobar la subida con efectos retroactivos cuando esté en plenitud de funciones.

Concentración en Zaragoza el próximo lunes

A pesar de ello, todas estas dificultades han generado mucha incertidumbre entre los pensionistas. Y es una de las razones que ha llevado a convocar una concentración de protesta en toda España el próximo lunes 16 de diciembre. «Estamos preocupados porque la formación de Gobierno se está retrasando mucho y podríamos volver a la subida del 0,25% fijada por ley», ha indicado Antonio Barge, uno de los portavoces de la plataforma de pensionistas de Zaragoza, quien volvió a pedir que el futuro de las pensiones públicas y la revalorización conforme al IPC real quede blindado en la Constitución.

La concentración del próximo lunes en Zaragoza tendrá lugar a las 12.00 horas frente a la sede de la DGA en el paseo María Agustín. De esta forma, la plataforma ciudadana deja puntualmente su escenario habitual: la plaza del Pilar, donde se concentra casi todos los lunes para exigir el futuro de las pensiones públicas.