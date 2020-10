Los jueces abogan por actualizar la ley para avalar los confinamientos

El rechazo del confinamiento perimetral de La Almunia de Doña Godina, la no autorización de la prórroga en Andorra o la reducción de los aforos en los establecimientos hosteleros fueron un auténtico mazazo judicial para el Gobierno de Aragón en su particular lucha contra la pandemia del coronavirus. Más aún cuando en otras comunidades autónomas algunos tribunales superiores de justicia sí respaldaron estas medidas. Otros no. Para las principales asociaciones de jueces en Aragón todo se solucionaría con una actualización de la actual ley orgánica de Sanidad que data de 1986.

Coinciden en ello todas. Desde la conservadora Asociación Profesional para la Magistratura (APM) pasando por Foro Judicial Independiente hasta la más progresista de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Consideran que una ley de emergencia sanitaria en los términos actuales de la pandemia del covid-19 podría unificar criterios a la hora de aplicar la ley.

PERPLEJIDAD

El magistrado Emilio Molins, que pertenece a la APM y que ejerce portavoz en esta materia porque el presidente de la misma, Juan José Carbonero, es uno de los magistrados de lo Contencioso Administrativo del TSJA es ponente en el recurso de la DGA por no autorizarse el confinamiento de La Almunia, reconoce que el ciudadano «tiene que sentir perplejidad» cuando en los medios de comunicación se publica que la Justicia tumba una medida como el confinamiento perimetral, si bien considera que «hay que entender también que la diversidad de criterios resulta inevitable por la novedad de la situación y la falta de una doctrina jurisprudencial que siente criterio y unifique la interpretación de las normas que fundamentan dichas medidas».

«No siempre resulta sencilla la interpretación de las normas y este es un caso paradigmático en el que nos encontramos criterios divergentes no solo entre distintos tribunales, sino dentro de algunas salas en las que se han formulado votos particulares», destaca Molins, quien considera que conviene aclarar que su función constitucional «consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, en aplicar la norma». Esta «no siempre es clara y muchas veces no existe un criterio de interpretación reiterado, pero ello no impide que cumplamos nuestra función de administrar justicia». asevera.

Dicho esto, este magistrado destaca que el gabinete de estudios e informes de la APM ha emitido una resolución en la que «constata la complejidad del panorama normativo, con competencias del Estado y de las comunidades autónomas, y recomienda que se elabore un cuerpo normativo coordinado de emergencias sanitarias, en materias de Salud Pública y Seguridad Nacional y Protección Civil».

Coincide en ello José Antonio Izuel de Foro Independiente Judicial, quien lamenta «que se critique a los jueces por aplicar una ley hecha por los políticos». «El problema está en que, a la vista del ambiente que hay entre los partidos, sacar adelante una necesaria ley de emergencia sanitaria parece estar lejos y nosotros aplicamos unas leyes que no están redactadas para los momentos actuales», incide.

Desde esta asociación se señala que el confinamiento perimetral afecta a los derechos fundamentales como es el de la libertad de movimientos. «En la ley 3/1986 solo se permite en casos muy particulares como, por ejemplo, la tuberculosis de una persona, pero no de una comunidad entera por prevención», afirma Izuel y recuerda, a modo de ejemplo, que sí se permitieron en otras ciudades españolas que se controlaran con policías determinados edificios donde había infectados para que no salieran a la calle y se propagara el virus.

Izuel también deja claro que la función de la judicatura es «siempre la de interpretar la ley y que, ante cualquier tipo de duda, ser muy estrictos con la norma vigente porque siempre hay que motivar las decisiones que se toman. «No somos en ningún momento arbitrarios». remarca.

Una palabra, la de la arbitrariedad, en la que también incide la portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia en Aragón, Sara García, quien insiste en la importancia de aplicar la ley «de manera siempre imparcial». «Cuando se rechaza un confinamiento perimetral, como es el caso, siempre la sala del tribunal lo justifica, no es una decisión que se toma a raíz de opiniones sino de las leyes». De ahí que también abogue por una reforma que incluya estas medidas. De no hacerlo volverán a darse situaciones como las ocurridas en Aragón o en la Comunidad de Madrid donde la orden ministerial fue invalidada por el Tribunal Superior de Justicia de dicha autonomía y tuvo que ser sustituida por un estado de alarma exclusivo para dicho territorio.

«Desde marzo estamos con la pandemia, ha habido tiempo para realizar una ley que ampare la situación actual», recalca el portavoz de Foro Independiente Judicial, quien insiste en que «no va a valorar el fondo de las resoluciones de los tribunales».

No obstante, quiere dejar claro que todas las decisiones gubernamentales deben estar amparadas por una cobertura legal y ahí está lo contencioso administrativo para dar o no el visto bueno.

«Pasa algo parecido en el ámbito penal. Cuando es necesario hacer una entrada y registro en una vivienda en la que se cree que se puede estar traficando con sustancias estupefacientes, la Policía tiene que solicitarlo a un juez que analiza que no se viola ninguna circunstancia y entonces concede entrar. Pasa lo mismo con pinchazos telefónicos o con muestras de ADN en las que el acusado tiene que dar su consentimiento», exponen.

Su compañera de profesión y portavoz de JJpD defiende que la limitación de los derechos fundamentales «no se pueden hacer de carácter general, en los procedimientos se alegan una serie de cuestiones y luego se analiza si cumplen los requisitos, que de no hacerlo no se pueden validar». Pero, ¿no están pendientes de los datos de infectados?. Los tres portavoces de las asociaciones también coinciden en la respuesta: a modo personal sí, pero los jueces solo analizan lo que se circunscribe dentro de la ley. Tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que parece que están en lucha, pero que sin un entendimiento del primero los otros dos tienen su fuerza limitada