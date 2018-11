El juego interminable

Primer mitin de la nueva campaña electoral o de la de siempre, porque uno ya no sabe cuándo termina una y comienza otra. Pedro Santisteve en el atril, aprovechando la ocasión –como hubiera hecho cualquier otro–, y en contra de lo que suele ser habitual en los actos electorales, público con nombres y apellidos conocidos por todos o casi todos. Invitados. Gente guapa. El alcalde, con corbata morada, mira a los presentes pero no les ve. Su mente está fuera, aunque no precisamente en las brigadas de arquitectura del propio consistorio, que protestan ruidosamente en la plaza por sus condiciones laborales. Habla para otro público distinto al del salón de plenos. A ese al que le va pedir el voto de aquí a la próxima primavera. No incluye a las «élites», claro, a aquellos que «de verdad mandan» en la ciudad, esos «poderes fácticos, económicos, lobis de presión y grupos de interés tan acostumbrados a que los representantes públicos coman de su mano». Palabras textuales.

A estos, Santisteve no les pide el voto. Es más, no lo quiere. Contra ellos emplea las palabras «lucha» y «batalla» como si se sintiera cómodo en el papel del jefe Abraracurcix al frente de la aldea de irreductibles galos. No es nuevo. Desde el minuto uno de mandato, ZeC ha vivido a la defensiva. Un conmigo o contra mí de libro; una guerra constante contra todo lo que se mueve alrededor de su particular cercado. Es lo que tienen las minorías. Te sientes rodeado. Quién sabe si no estará ahí la clave del lamento del propio Santisteve y su equipo de comunicación, que creen que el buen trabajo realizado estos años no ha llegado a la población como debiera. Huelga señalar qué dos concejales juegan a ser Astérix y Obélix indistintamente y, por lo tanto, quiénes han contribuido más a incrementar la tensión en el ambiente.

En la sala, lo políticamente correcto es aguantar la retahíla de buenas obras y promesas del equipo de gobierno. Esto es un juego. Todos lo saben. En tribuna de preferencia, Pilar Alegría da el golpe visual de la mañana al presentarse vestida de color naranja Ciudadanos. Las apuestas estaban claramente a favor del rojo, pero la aún consejera, representando al Gobierno de Aragón y también a sí misma, es decir, a la candidata del PSOE a la alcaldía, rompe los pronósticos. Por cierto, saludo con dos besos a Pérez Anadón y conversación ante los fotógrafos que ni ensayada sale mejor. Añadamos aquí los dos besos que Fernando Rivarés da a Nacho Escartín, por lo estruendosos. Aún resuenan en la sala.

Recordando las primarias

Junto a Alegría, Florencio García Madrigal, es decir, solo falta la ausente Carmen Dueso para retrotaernos de nuevo a las primarias del PSOE. Junto a ellos, Violeta Barba, cada vez más rodeada de rumores que la colocan como segunda de una lista que precisamente encabezaría Santisteve. O no. La presidenta de las Cortes hubiera sido la candidata ideal de Podemos si el actual alcalde se hubiera marcado un Carmena y se hubiera presentado por su cuenta, pero no ha sido el caso. O eso parece de momento.

Un poco más allá de Barba, Javier Sada (PSOE), el besuqueado Nacho Escartín (Podemos), Ramiro Domínguez (Cs) y Patricia Luquin (IU), todos ellos llegados como enviados especiales del palacio de la Aljafería.

Los presentes, especialmente el recién elegido la víspera presidente de la Federación de Municipios, Comarcas y Provincias, Luis Zubieta, tratan de competir con los ausentes, que por momentos, y sin repartir tantos abrazos, adquieren incluso más protagonismo. Javier Lambán, claro, se lleva la palma. Sus citas primero con los responsables de la CEOE en Aragón y después con los representantes de los sectores afectados por el cierre de la central térmica de Andorra le han impedido acudir al debate. También por cuestiones de agenda repleta falló los tres debates anteriores.

Esto es un juego. Todos lo saben, pero las diferencias entre el alcalde de Zaragoza y el presidente de Aragón son tan palpables que ya nadie apuesta siquiera por una reconciliación de cara a la galería. Ni para una foto fingida. En paralelo al plantón de Lambán sorprende también la ausencia de su rival del PP Luis María Beamonte, ocupado por la mañana con cosillas del partido, aunque con tiempo de sobra por la tarde para acudir a jalear la intervención de un Jorge Azcón que más allá de moverse como el próximo alcalde, ya ha adquirido aires de primer ministro. Pero queda esperar. Las urnas dirán. El juego no ha terminado. En realidad no acaba nunca. Y todos lo saben.