El juez Calatayud: «Hay que violar la intimidad de nuestros hijos»

El juez de Menores Emilio Calatayud apuntó que es necesario tener «sentido común» para educar y recordó que «cuando la Justicia interviene es que ha fracasado todo lo demás». Y se mostró partidario de «violar la intimidad de nuestros hijos». Así lo dijo ayer antes de participar en el Foro Ibercaja. Emilio Calatayud es célebre porque sus sentencias definen una justicia educativa y fundada en la reinserción antes que el castigo. También defiende que el lenguaje deber ser entendible por los menores y que es mejor cumplir condena en el propio entorno que en condiciones de privación de libertad.

El juez de Menores incidió en que los problemas de la juventud se están «agravando» debido a temas como el consumo de alcohol, drogas y el acceso sin límites a las nuevas tecnologías. Ha reconocido que en estos momentos es «difícil» ser padres, pero ha insistido en que es necesario aplicar el sentido común.

«Esto lo arreglamos con sentido común por parte de los padres, la escuela y también de los políticos». Así, reclamó que se ponga en marcha una ley educativa «que dure una generación y no una legislatura» y ha subrayado que si los jóvenes suspenden en el colegio o el instituto «no pasa nada», al tiempo que apostilló que hay que aprender «a decir que no». «Hablamos a los chavales de derechos y no de deberes, que tienen deberes», agregó.

«La receta es el sentido común en todos lados, fundamentalmente también en las Cortes, el mensaje que tenemos que mandar es a todos, es trasversal». No obstante, explicó que sus charlas van «fundamentalmente» dirigidas a los progenitores: «Hay muchos padres desesperados, pero también porque se creen que su hijo es muy bueno y que no hace nada y que son los demás».

IGUALDAD / «Esto de que todos somos iguales ante la ley es cierto, pero unos son más iguales que otros. Yo soy más igual que mi hijo porque soy su padre, el maestro es más igual que el alumno, el presidente del Gobierno es más igual que un ciudadano, un policía es más igual que un ciudadano, los símbolos son importantes y se ha perdido eso», lamentó.

«Yo no soy igual que mi hijo, yo no soy amigo de mi hijo, soy su padre. Si me convierto en amigo de mis hijos estoy dejando a mi hijo huérfano», sostuvo el juez. Calatayud aseguró que hay muchos casos de jóvenes que mantienen relaciones sexuales con 12 y 13 años. «Por eso hay que dictar normas claras, los padres tienen que saber lo que hacen sus hijos y hay que violar la intimidad de nuestros hijos, como toda la vida nos han violando la intimidad», aseguró.

Además, tildó de «barbaridad» que se regalen «teléfonos móviles de última generación» a niños de 8 años. «Tengo la esperanza de que como vamos a ser laicos, ya no va a haber Navidad, ni Reyes Magos, ni Comuniones, entonces no haremos estos regalos», aseveró el magistrado