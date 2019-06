El juez da la razón a Illueca y la comarca deberá dejar su sede

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Zaragoza ha dado la razón al Ayuntamiento de Illueca en el litigio que mantiene con la comarca del Aranda sobre la permanencia de esta última administración en su sede actual, el castillo del Papa Luna, de propiedad municipal. El fallo, fechado el pasado 13 de junio, considera que la decisión tomada en el pleno en el pasado mes de septiembre, con el que daba un plazo a la comarca para que abandonara esta sede, es conforme a derecho y desestima el recurso interpuesto por esta.

El ayuntamiento adoptó en el pleno celebrado el pasado 26 de septiembre que la comarca del Aranda desalojara la zona que desde el 2004 ocupa en el castillo del Papa Luna, después de que ambas administraciones suscribieran un convenio que permitía la instalación de la sede comarcal, que se tendría que hacer cargo del mantenimiento del edificio.

En la misma sesión de septiembre se acordó dar un plazo de tres meses para desalojar el espacio, situado en el ala derecha del inmueble. La resolución fue aprobada con siete votos a favor y dos en contra; concretamente, la de los de los concejales socialistas.

Los argumentos aducidos por el ayuntamiento pasaban por el «incumplimiento por la comarca de las obligaciones de conservación y mantenimiento del inmueble» asumidas en el convenio que formalizaron ambas instituciones. Además, subsidiariamente, se apela a la posibilidad legal de recuperar a voluntad el inmueble cedido al no haberse fijado la duración de la cesión.

A fin de que la privación de un espacio físico no impida el desarrollo de las labores comarcales, desde el municipio se puso entonces a disposición de la comarca el local del antiguo centro de salud, para lo que ofrecía la doble posibilidad de venta o arriendo.El fallo del pasado día 13 da un plazo de 15 días para la presentación de recursos. Por el momento, la comarca mantiene su sede en las instalaciones del castillo. No obstante, si esta no presenta recurso contra la decisión tomada o si no prospera, deberá abandonar las instalaciones.

Una vez vacía el ala derecha del inmueble, la voluntad del consistorio es solicitar a la DGA el regreso de la cabeza del Papa Luna y crear un museo al lado de la hospedería.