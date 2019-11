Los juguetes odian la obsolescencia

Los polvorones llevan varias semanas en los lineales de los supermercados. Y esa es una buena pista de que las navidades están a la vuelta de la esquina. Con todo lo que significa: derroche, compras y villancicos.

Con la intención de afrontar desde una perspectiva ética dos de los anteriores conceptos, el equipo que forma el Repair Café de Zaragoza quiere animar a sus usuarios a reparar y donar los juguetes que hayan caído en la dura batalla del juego. Así tendrán una segunda vida al mismo tiempo que se generan redes de vecindad.

Desde que lanzaron su propuesta ya han recibido teclados, camiones, muñecas articuladas y algunos coches teledirigidos. Con lo que recuperen harán una donación para las familias del barrio de La Magdalena que no pueden afrontar las compras. Puro espíritu altruista como médula de su proyecto.

Con el Repair Café, que ocupa un pequeño rincón del espacio autónomo La vía láctea, llevan ya unos cinco años. Nació con la inspiración de otras reuniones vecinales similares (de hecho, se apuntaron como filial de la matriz original holandesa). Su objetivo es doble: por un lado buscan ofrecer un ahorro a las personas que tienen objetos estropeados. «Lo planteamos como un simple apoyo vecinal», asegura Marino Sebastián, impulsor originario del proyecto.

Por el otro lado buscan ejercer una labor pedagógica contra la obsolescencia programada y contra la basura electrónica. «Desde occidente se está exportando mediante artimañas y acaba en países en vías de desarrollo», replican. Por eso les parece una tontería tirar una televisión completa a la que solo le falla un componente que pueda costar un euros. Es irracional, dicen.

Electrodomésticos

El equipo de manitas acude todas las semana al local, los miércoles entre las siete y las nueve de la tarde. La única condición que ponen a los interesados es que estén presentes durante la reparación y les recuerdan que ellos no pueden almacenar nada. Por ahora, la satisfacción sobre su labor es enorme. En estos años se han encontrado con el reto de devolver a la vida equipos de sonido, instrumentos musicales, batidoras o aspiradoras. Solo se les resiste la «dichosa» Nespresso, que les parece diseñada para que no se le pueda meter mano.

Al principio llegaron a tener una sección de costura, pero por la falta de demanda del servicio tuvieron que jubilar la máquina de coser. A la espera de tiempos mejores, pues confían en que el servicio que ofrecen se haga cada vez más popular con el paso del tiempo.

Carlos Riveiro, trabajador en el mercado de abastos, es uno de los que se pasa por el local para colaborar. «Entre unos y otros pocas cosas se quedan sin reparar», explica. Lleva acudiendo desde los primeros tiempos, defendiendo que es necesario que los propios interesados aprendan a reciclar sus electrodomésticos. Siempre que no sean muy voluminosos. «No queremos que esto se entienda como un taller», defiende Sebastián.

La vía lactea es uno de esos espacios en los que tan pronto se organiza una recogida de juguetes como un cabaret. Decenas de carteles de convocatorias, conciertos o reivindicaciones llenan sus paredes. El espíritu del reciclaje se aprecia incluso en el mobiliario: con sillas, sillones, mesas y armarios llegados de a saber dónde.

A veces, la colaboración vecinal produce momentos de auténtica emoción. Y eso que parece que entre arandelas y alicates estás cosas deberían estar vetadas. No hace muchas semanas una persona con un problema auditivo se acercó al equipo con un petición bastante especial. No puede usar auriculares porque percibe los sonidos de forma asimétrica. «Necesitamos varios días para cavilar un invento, no siempre nos dedicamos a arreglar», celebra Sebastián. El agradecimiento ante este amplifador fue inmenso. Una satisfacción de las grandes.

Con este espíritu desinteresado afrontan la campaña navideña. Además, quieren invitar a todos los niños y niñas que les apetezca a que pasen con ellos una tarde reparando juguetes de otros compañeros. Así descubrirán que entre todos pueden hacer que las cosas duren más. Aún no han cerrado fecha, pues esperan a que todos tengan vacaciones para proponerlo. Lo anunciarán en sus redes sociales.