ÚLTIMA HORA: El jurado declara culpable a Rodrigo Lanza de homicidio imprudente por odio

Tras dos días de declaración, los nueve miembros del Jurado Popular en el conocido como crimen de los tirantes han declarado culpable a Rodrigo Lanza, pero han descartado el delito de asesinato por el que afrontaba 25 años de cárcel. Consideran que es autor de un delito de homicidio por imprudencia, ya que no tenía intención de matarle, aunque la lesión al caer al suelo del bar El Tocadiscos le provocó una fractura del cráneo que fue la causa más probable de la muerte de Víctor Laínez, cuatro días después, en el hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza.

Rechazan que Lanza sufriera un arrebato o furor leve por motivos ideológicos, y eso que consideran que el acusado no vio los tirantes con la bandera de España. Tampoco consideran acreditada la existencia de la navaja que Lanza aseguró ver.

No obstante, entienden que actuó por la espalda, y por lo tanto que no pudo defenderse la víctima, Víctor Laínez, de 55 años, aquella madrugada del 8 de diciembre del 2017. Añaden que se ensañó con él una vez tumbado en el suelo inconsciente. Señalan que la causa de la muerte fue un severo traumatismo craneoencefálico al caer a plomo contra el suelo, pero que no empleó un objeto duro o romo y, por lo tanto, que la lesión no es compatible con un mosquetón.

La Fiscalía, la acusación particular ejercida por Juan Carlos Macarrón y Alexis Guajardo, y la acción civil en nombre de Vox que ejerce el diputado autonómico por esta formación, David Arranz, solicitaban inicialmente la pena de 25 años de cárcel por un delito de asesinato que no ha sido aceptado por el jurado, si bien la defensa, ejercida por Endika Zulueta, siempre mantuvo la libre absolución. Ahora están reunidos para decidir qué pena establecer, a partir del veredicto realizado por el jurado.

La redacción trabaja en ampliar esta noticia.