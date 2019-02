La Justicia legitima a Sijena para actuar contra exconsellers Vila y Puig

La Audiencia de Huesca ha legitimado al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena para continuar como acusación particular en la causa penal abierta contra los exconsellers catalanes de Cultura Santi Vila y Lluis Puig por su negativa a facilitar la devolución de los bienes religiosos reclamados.

En un auto, el tribunal oscense revoca la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca de excluir al consistorio del caso como acusación particular o popular, petición que formuló el representante legal de la Generalitat, y ordena su reincorporación a la causa como "perjudicado directo".

Los magistrados argumentan que el ayuntamiento debe ser considerado como parte directamente perjudicada desde el mismo momento en el que ambos exconsellers fueron denunciados por presuntos delitos de desobediencia por su negativa a devolver los bienes del Monasterio de Sijena depositados en el Museo de Lérida.

Admite el auto que el consistorio, cuya representación legal ostenta el abogado Jorge Español, no es el titular de los bienes, pero sí "perjudicado directo" al ser parte en la ejecución de la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca que condenó a la Generalitat a devolver los referidos bienes.

Argumenta la Audiencia que la presunta desobediencia no gira en torno a la disolución de los grupos políticos del Parlamento catalán sino, como reconoció la defensa de Santi Vila, en la decisión de los exconsellers de no atender los requerimientos judiciales para ejecutar la sentencia y proceder a la devolución de las piezas.

Destaca el tribunal a este respecto que el consistorio, al ser parte demandante en el proceso que concluyó con la orden de devolución de los bienes, "sufrió directamente las consecuencias de dicha desobediencia".

El auto, contra el que no cabe recurso, legitima al Ayuntamiento de Sijena a actuar como acusación particular, sin entrar a valorar la posibilidad de ejercer como acusador particular al no pretender la defensa de un "interés difuso" sino de un derecho reconocido.

El representante legal de Sijena ha valorado la decisión de la Audiencia de Huesca al reconocer el "derecho incuestionable" del consistorio al cumplimiento de la sentencia que presuntamente desobedecieron Vila y Puig, así como el apoyo de la Fiscalía de Huesca al recurso interpuesto contra su exclusión de la causa como acusación particular.

Ha recordado, además, que la supuesta desobediencia obligó a la ejecución forzosa de la sentencia, con la intervención de la Guardia Civil para llevar a cabo la salida de los bienes del Museo de Lérida.

Tras la comparecencia en los juzgados de Huesca como imputado de Vila, que alegó en su defensa que Sijena le planteó "un conflicto entre las leyes catalanas y los jueces", el órgano instructor está a la espera de tomar declaración a través de vídeo-conferencia desde Bruselas a Lluis Puig, huido en Bélgica junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.