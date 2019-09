Juzgado por abusos sexuales el autor del crimen de San Miguel

Alejandro Eloy B. fue condenado a 37 años de prisión por matar a una anciana que le descubrió robando en el interior de su domicilio. Fue en 1990 en la calle San Miguel de la capital aragonesa. Él siempre lo negó, pero tuvo que cumplir la pena. Sin embargo, ayer este hombre tuvo que volver a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza por, supuestamente, abusar sexualmente de su sobrina, mayor de edad.

Ante los magistrados de la Sección Tercera del tribunal provincial, este hombre defendió su inocencia, apoyado por una vecina que corroboró la versión del encausado que se enfrenta a los 9 años de cárcel que solicita la denunciante, asistida por la abogada Patricia Rodrigo.

La joven aseguró que en dos noches diferentes, las del 15 y 25 agosto del 2017, su tío abusó sexualmente de ella. Pero el enjuiciado relató una realidad bien distinta. «Estaba durmiendo en mi cama cuando me desperté para ir al baño, al abrir la puerta me la encuentro en el sofá, con las piernas abiertas en canal, una película porno en la televisión y se estaba masturbando», afirmó, a la vez que apuntó que esa situación le «espantó» tanto que no dudó en pedir ayuda a su vecina. «Ella tiene las llaves de mi casa porque tiene perros como yo y a veces le pido el favor de que les eche un ojo, así que entró en mi casa», recordó.

BARBACOA / Una escena que dio por buena esta testigo, quien señaló que aquel día el encausado celebró una fiesta con una barbacoa a la que fue ella, pero también otros amigos y familiares, entre ellos la denunciante. Aseveró que esta joven se fue en un momento dado porque había quedado con su pareja sentimental, pero que volvió a las dos horas.

Acabó la celebración y la sobrina del encausado se quedó a dormir en el sofá del salón. «A las 4.30 horas recibí una llamada de Alejandro, estaba muy asustado, quien me dijo que entrara a su casa», destacó la vecina. En ese momento vio una escena muy similar a la descrita por Alejandro Eloy B. «Estaba ella sin pantalones, así que le pedí que se fuera», dijo.

Pero el abogado del acusado, Juan Carlos Macarrón, le preguntó a esta testigo sobre si la denunciante estaba al día siguiente en la casa y en concreto sobre el sofá en el que, supuestamente, ocurrieron los hechos. La vecina así lo aseguró y apuntó que «estuvieron todos de cháchara y que en un momento dado se llegó a acostar en ese sofá a dormir, así que aproveché para bromear y pintarle en la cara. Ella se molestó mucho».

También explicó que «la joven estaba todos días en la casa, tenía una relación extraña con él. Mientras Alejandro la trataba como una sobrina, ella le decía de que quería irse a vivir a un chalet con los perros que ambos tienen».

Un relato que distó del de la denunciante. Ella declaró que hubo un abuso sexual diez días antes, el 15 de agosto del 2017. Fue, según ella, en el sofá de su casa. «Él me acompañó para que no fuera sola y me dijo que se encontraba mal, que si podía subir un poco a casa», recordó. Ella no dudó en dejarle pasar y ahí él le habría realizado tocamientos cuando ella se encontraba en la cama. Preguntada por el hecho de que no dijera nada de lo sucedido, ella insistió en que lo hablaron y que lo dejó pasar.

Cuando sí lo hizo fue tras los hechos del 25 de agosto. «Estaba en el sofá dormida y mi tío me quitó el pantalón y me metió los dedos, intentando introducir el miembro», reiteró, añadiendo que cuando entró la vecina «él le puso una toalla roja encima» y evitó que la testigo pudiera oírle. «Le pedí ayuda a ella, pero no lo hizo», lamentó.

SAN MIGUEL / Alejandro Eloy B. ya ha rehecho su vida, tras un largo periodo de privación de libertad. Fue condenado a 37 años de prisión cuando era un joven de 24 años.

Según la sentencia que publicó este diario en la época, fue autor de una veintena de delitos, la mayoría robos y un homicidio. El tribunal consideró que este joven «golpeó a la mujer con una bolsa de plástico que contenía una llave fija y otra inglesa. Al caer al suelo le propinó un pisotón en la mejilla izquierda que le originó un traumatismo craneal que le produjo la muerte».

Aquello ocurrió cuando la víctima, María Josefa González, una viuda que vivía sola en la calle San Miguel, le sorprendió en el interior de su domicilio instantes después de que este penetrara en la vivienda por una ventana el 10 de enero de 1990.

Pero no solo estuvo acusado por esa muerte de la que se declaró inocente, sino también por 17 robos. Unas sustracciones, principalmente joyas, que sí admitió durante el juicio. Su modus operandi era siempre el mismo: escalar por una fachada y robar dentro.

Las pruebas que recopiló entonces la Policía Nacional fueron contundentes para la condena. Hallaron en su poder una bolsa de deporte con manchas de sangre del grupo C, idéntico al de la víctima y distinto al del acusado, las huellas de sus zapatillas y uno de los anillos que sustrajo.