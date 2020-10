Un juzgado da la razón a una oscense multada por ir sin carnet en un patinete

La Policía Local de Huesca detuvo en diciembre del año pasado a una vecina cuando iba a bordo de un patinete eléctrico por la plaza de Navarra. Eran las 17.30 horas y los agentes le dieron el alto para pedirle el permiso de conducir y el seguro. Ella reconoció no llevarlo, siendo multada e imputada, además de que le incautaron el vehículo de movilidad personal (VMP). Le apercibieron de que si no acudía a declarar sería detenida. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Huesca ha archivado la causa contra ella. Su abogado defensor, Alejandro Giménez Planas, aportó el manual de instrucciones en el que siempre se refiere al mismo como patinete y en el que no aparece ningún tipo de advertencia de que sea necesario ese tipo de permisos. Incluso permitía la utilización a menores de 14 años (edad inferior a la permitida para llevar ciclomotores).

El letrado también presentó la factura y un correo electrónico con el que el fabricante reconoce que vende dicho vehículo sin ningún tipo de advertencia sobre la obligatoriedad del carnet de conducir, si bien reconoce que «están intentando adaptar la situación lo más rápido posible para intentar causar el mínimo perjuicio a los clientes». Esta afirmación responde a que hubo un cambio de normativa.

La actual establece que, con las características del patinete objeto de debate, se trataría de un vehículo ciclomotor de la clase L1eB, que alcanza una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora, con una potencia máxima de 1.600 woltios.

No es la primera vez que un juzgado se pronuncia de esta forma. Una jueza de Almería absolvió a un hombre para el que la Fiscalía solicitaba medio año de prisión por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir un patinete eléctrico sin permiso, al determinar que una máquina como esta carece de la consideración de vehículo a motor». En Murcia, la Audiencia Provincial exoneró de un delito contra la seguridad vial por conducción sin permiso a un hombre que fue condenado a una multa de 1.800 euros por circular en un patinete eléctrico «provisto de acelerador y sillín, pero no de pedales» pese a que no tenía su permiso de conducir porque había perdido todos los puntos y no contaba con el curso superado de reeducación vial. Consideraron que no es lo mismo un patinete que un vehículo.