Juzgado El negociador bancario por estafa

El Negociador Bancario, que se publicitaba como solucionador de problemas para los desahuciados en Zaragoza, se sentó ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 4 de la capital aragonesa acusado de engañar a uno de estos afectados, al que no solo no paralizó el desalojo sino que cobró 2.525 euros para nada. Para la Fiscalía, lo hizo siendo perfectamente consciente de que no se podía hacer nada por él. Por ello pide tres años de prisión para el titular de la empresa, Armando G. T. y para su socio, el abogado Guillermo P. F., ambos reincidentes en estafa.

La víctima, representada por Irene Romea, eleva la petición a seis años de cárcel para el socio y a ocho para Armando G. T., ya que a la estafa suma el intrusismo profesional que le atribuye, por ejercer de abogado y asesor legal sin tener titulación para ello.

Los hechos, según coinciden las acusaciones, ocurrieron alrededor de abril del 2015, cuando la víctima se puso en contacto con El Negociador Bancario, tras haber visto su publicidad por internet, para evitar el desahucio de su casa.

Tras hablar con el titular de la empresa, quedaron en que este asumiría el caso, con el asesoramiento legal del coacusado. Según le dijeron, el procedimiento duraría cinco años, y a cambio de 10.000 euros, le iban a gestionar la ejecución hipotecaria de forma que, pasado el lustro, el cliente podría decidir si entregaba la casa y saldaba totalmente la deuda bancaria, o bien la recompraba en condiciones muy ventajosas, con una quita importante de la deuda y con pago fraccionado, para facilitar la operación.

Un contrato que firmó la víctima, creyendo que podría mantener su casa, cuando los dos acusados, según consideran la Fiscalía y la abogada del afectado, sabían perfectamente que en el momento procesal en el que se encontraba la ejecución hipotecaria, no se podía detener. De hecho, la subasta de la vivienda había sido anunciada el mismo día que firmaron el compromiso.

Aun así consiguieron que les entregase los citados 2.525 euros, en varios ingresos en efectivo, efectuados en la cuenta de otra de las empresas de Armando G. T..

RESCISIÓN / En enero del 2016, la casa fue adjudicada a un tercero y, en enero del año siguiente, el cliente recibió una carta de El Negociador Bancario en la que le informaba de que la empresa rescindía unilateralmente el contrato, sin devolverle el dinero.

Por estos hechos, y teniendo en cuenta que Armando G. T. ya fue condenado por falsedad documental y tentativa de estafa, y su socio por estafa (y ambos antecedentes están en vigor), la Fiscalía les aplica reincidencia y eleva las penas a tres años de cárcel. Además, considera que la empresa deberá resarcir al afectado con 8.000 euros, además de devolverle lo que le cobraron por no prestarlo ningún servicio.

En su momento fueron varias las familias que se unieron en una querella contra la empresa de renegociación hipotecaria por motivos similares.