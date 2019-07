«La agroindustria es nuestro motor económico»

–Se ha quedado al borde de la mayoría absoluta, ¿qué han premiado los ciudadanos de su programa electoral?

–Creo que han premiado las ganas de cambio, la ilusión y la pasión de nuestro equipo. Y sobre todo, el compromiso de un grupo que viene a trabajar por Fraga y a hacer menos política y más ciudad.

–¿Qué políticas espera impulsar durante la legislatura?

–Queremos que Fraga sea una ciudad inclusiva y transversal. Hemos creado dos áreas nuevas que todavía no existían, Medio Ambiente y Transformación Digital. Respecto a Medio Ambiente nos sorprende que en la anterior legislatura no estuviera incluida esta delegación. Hay que ser conscientes del momento actual y trabajar por la mejora y sostenibilidad de los municipios. En lo que se refiere a la Transformación Digital, es vital que las administraciones públicas se adapten a las necesidades del siglo XXI para ofrecer servicios más rápidos y eficientes a los ciudadanos. También creemos que es vital que la información fluya de forma transparente y que exista un diálogo real con la población. Para ellos es vital la presencia efectiva y el buen uso de las redes sociales.

<b>–Ha optado por un gobierno en minoría, ¿cómo espera sacar adelante sus propuestas? ¿Es Cs su socio prioritario?</b>

–En la investidura ya dejamos claro que para nosotros todos los concejales, los 17, tanto de gobierno como de oposición son importantes. Queremos contar con todos y con la opinión de todos. Por eso hemos tendido lazos de comunicación con todas las formaciones políticas locales, incluido IU a pesar de que no consiguió ningún concejal. No tenemos socios prioritarios. Nuestra prioridad es trabajar por Fraga. Quien esté pensando en la polémica y la crispación que no cuente con nosotros.

–¿El apoyo del PAR a la presidencia de Javier Lambán influirá en el gobierno local?

–Esto es algo que en todo caso deberían responder el PAR y el PSOE. Ellos deben ser quienes digan si su interés es facilitar el progreso de Fraga o hacer política para contentar a los sillones de la capital. Nosotros trabajaremos por y para nuestra ciudad, haya quien haya en el gobierno autonómico o nacional, y exigiremos los servicios que Fraga se merece como capital de comarca.

<b>–Ha puesto en marcha un área nueva de medio ambiente. ¿Qué espera aportar en la materia?</b>

–Hay que tomarse el medio ambiente en serio, ya no vale con palabras bonitas y mirar a otro lado. Hay que concienciar a la sociedad, sobre todo a las generaciones más jóvenes, hay que analizar e implementar sistemas de eficiencia energética en el alumbrado de la ciudad y en los edificios municipales.

<b>–¿La ganadería industrial sigue siendo una apuesta prioritaria para el municipio?</b>

–La agroindustria es uno de los principales motores económicos de nuestra comarca. Agricultura, ganadería y todos los sectores relacionados tienen una gran importancia. Nosotros en estos cuatro años que tenemos por delante queremos impulsar un clúster agroindustrial para agilizar todos los trámites burocráticos de este sector y reimpulsar MercoFraga.

<b>– La mayor parte del empleo que se crea en la ciudad es temporal, asociado a la actividad industrial y agraria, ¿se han detectado problemas de convivencia?

</b>–No se han detectado problemas graves. Aunque es verdad que el aumento de población tan significativo en época estival y la convivencia de distintas culturas y costumbres no siempre es fácil.

–La ciudad ha vivido un notable repunte económico, con una buena ocupación de la plataforma logística, ¿espera atraer nuevas empresas?

–Ahora mismo hay que esperar a la ampliación de la plataforma que ha anunciado el Gobierno de Aragón. Es importante ampliar las zonas de suelo industrial para poder atraer nuevas empresas. Pero no solo hay que atender a la plataforma logística. Fraga tiene otros polígonos industriales que no hay que descuidar y en los últimos años, tal vez, no se les ha prestado la atención debida.

<b>–¿Qué puede aportar una ciudad como Fraga en las relaciones con Cataluña? El PSOE siempre defendió que el diálogo con la provincia de Lérida era positivo...

</b>–Para nosotros Aragón y Cataluña no están separados por una frontera, están unidos por distintas vías de comunicación. El diálogo es vital para las relaciones entre autonomías, no solo con Cataluña, sino con todo el territorio nacional. Fraga es la capital de comarca más oriental de Aragón. Nuestra lengua y culturas están muy próximas a Cataluña y tenemos excelentes relaciones, especialmente con los municipios más cercanos de la provincia de Lérida.

–Una de las grandes quejas ciudadanas de la legislatura tiene que ver con las malas conexiones en transporte público con otras capitales, ¿piensan abordar esta cuestión?

–Por supuesto, es imprescindible tener buenas vías de comunicación y es un tema en el que hay que trabajar y profundizar. Ahora mismo, somos conscientes de las deficiencias en esta área y esperamos mejorarlas.