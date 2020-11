Juan Manuel Ramón: «La bajada de ingresos deja un margen de inversión casi nulo»

Juan Manuel Ramón ejerce su segundo mandato como alcalde de Jaca, de donde es natural, y tras trabajar durante 25 años como concejal. La capital de la Jacetania es un destino turístico del Pirineo aragonés, que se ha visto sacudido por el aumento de casos en la tercera ola de coronavirus.

La zona de salud de Jaca se está viendo muy afectada por el número de contagios. ¿Cuál es la situación en la localidad?

Venimos de dos semanas muy complicadas con datos muy malos. Esta semana, son menos malos, pero tenemos la afección en las dos residencias de la tercera edad. En la primera ola no hubo afección en las residencias, pero en este caso ha afectado de lleno. Eso nos preocupa, hemos perdido varios vecinos en este nueva ola de contagios y es complicado.

Siendo que en verano la incidencia fue baja, ¿cómo cree que se ha llegado a esta circunstancia?

Es difícil, tendemos a responsabilizar a determinados colectivos, pero creo que una parte importante viene de la vuelta a la universidad, hay varios focos que provienen de la gente joven. Y a la vez se ha llegado a una relajación de las costumbres. Las rastreadoras estaban asustadas de la gran cantidad de contactos estrechos que tenían las personas contagiadas y eso esperemos que se vaya corrigiendo.

El Ayuntamiento ha decidido destinar la cuantía de los presupuestos participativos a ayudas relacionadas con la pandemia. ¿Cuál es esa cuantía?

Este año hay una dificultad para elaborar los presupuestos participativos. La situación económica para el ayuntamiento al año que viene va a ser muy compleja, porque hemos reducido los ingresos. Hemos hecho una bajada de tasas, hemos favorecido bonificaciones para intentar apoyar sobre todo al sector económico. Por otro lado, hay bajada de ingresos derivada del propio covid, los ingresos de todo tipo de actividades bajan de una manera considerable. Eso nos deja con un margen de inversión prácticamente nulo. Es cierto que gracias a la decisión del Gobierno de España de liberar los remanentes, podremos sustituir esa falta de inversión en el presupuesto por inversión proveniente del remanente. Entonces, la cuantía no llegará al millón, y el 20% de la resultante –que se destinaba a los presupuestos participativos–, como mínimo, será destinada a ayudar a las familias y las empresas.

¿Qué supone para Jaca el confinamiento de la comunidad?

Supone un parón. Intentando ser optimistas, pensando en qué época nos podía tocar esto, la mejor era ahora, el mes de noviembre es la temporada más baja. Desearíamos que en diciembre esto ya no esté así porque si ocurre entonces, o en la campaña de Navidad, sí que va a tener una afección muy superior. El cierre supone que no haya gente, no podemos tener los negocios abiertos, hoy por ejemplo el tiempo no permitía estar en las terrazas. La hostelería lo está sufriendo mucho, pero también el comercio.

Al margen de la pandemia, ¿qué proyectos tienen en marcha?

Gracias a la utilización de los remanentes se nos abre una ventana para que al año que viene podamos hacer un número importante de inversiones, que consoliden la línea que llevamos durante el mandato. Llevamos un ritmo importante de inversiones en la peatonalización y reurbanización del casco histórico. Por otro lado, nos gustaría seguir avanzando con el vial perimetral. Estamos haciendo una importante inversión e impulso en la mejora de las aceras. Aparte, hay una prioridad en la lucha contra el cambio climático, se están adoptando muchas medidas, desde la renovación del parque móvil municipal con vehículos eléctricos hasta proyectos de eficiencia energética en edificios municipales. La lucha contra el cambio climático es transversal y sirve para mejorar la vida de los ciudadanos. Hay otras obras que no dependen de nosotros que llevan un buen camino, una sería la construcción de la variante de la autovía. Además de la nueva traída de agua de Jaca, negociada con el Ministerio de Medio Ambiente, y que esperamos que con los presupuestos vea la luz y empiece el trámite para iniciar las obras.

¿En qué consiste?

Es el proyecto más ambicioso que tiene ahora mismo Jaca. Supera los seis millones de euros y prevé el cambio completo de la traída de agua a Jaca, que es de finales del siglo XIX. La nueva traída significaría un ahorro energético, medioambiental y económico, además de garantizar el suministro, ya que una traída tan antigua supone problemas de contaminación y un riesgo de que la obras se puedan venir abajo.

¿Qué le parece la candidatura de Aragón y Cataluña para los Juegos Olímpicos 2030 y qué papel le gustaría que jugara Jaca?

Jaca ha sido varias veces candidata a los Juegos Olímpicos de Invierno, llegando a votaciones finales. Creemos que si hay una candidatura olímpica en la que están los Pirineos, Jaca tiene que jugar un papel muy importante. Además de las instalaciones ya existentes y de primer nivel mundial, hace poco salió un estudio canadiense de que la pista de hielo de Jaca se considera una de las seis mejores del mundo. Parecería lógico utilizar las instalaciones que tenemos. Hablamos también del estadio de biatlón de Candanchú, el único en España y homologado en los Pirineos para hacer competiciones internacionales. Creemos que Aragón tiene que tener un peso importante en cualquier evento que se organice de carácter internacional de primer nivel. Nuestra voluntad es que este territorio opte a otros eventos de carácter internacional, no necesariamente olímpicos.

Hablando de deporte, ¿cuál es la previsión para la campaña de esquí?

Normalmente miramos al cielo a ver si nieva, y lo seguimos haciendo, pero nuestra preocupación ahora mismo no es tanto esa, porque podemos tener nieve, pero no esquiadores. La situación del covid es la que más nos preocupa y ocupa. Todo está condicionado al desarrollo de la pandemia. En el mundo de la nieve, la distancia se garantiza, la prevención es fácil, y si se controla el mundo de la hostelería que está alrededor del esquí es fácilmente controlable. Son de esas actividades que podrían permitirse hacer, pero para eso tiene que haber apertura de fronteras, porque sin clientes potenciales no podemos mantener las estaciones abiertas.