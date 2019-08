Jesús Pérez: «La construcción crece mucho, hay 200 licencias»

–¿Cómo se mantiene uno 32 años como alcalde y aún tiene ganas de seguir otro mandato?

–Con ilusión. Ser alcalde deja muchos sinsabores pero también la satisfacción de que la gente siga confiando en ti. Somos el municipio que más ha crecido en España en la última década. Con el problema de la despoblación que sufre todo Aragón, nosotros aumentamos cada año en unas 500 personas –el año pasado fueron exactamente 467– y ahora, cuando empiece el colegio, se empadronarán más.

–Un crecimiento tan espectacular de población habrá cambiado por completo Cuarte desde que usted empezó de alcalde...

–Calcule, había 792 personas, y estamos censados más de 14.000, más unos 2.000 o 3.000, calculo, que están sin censar hasta que necesiten hacerlo para llevar a los hijos al colegio o lo que sea. Esto ha influido en todo, en infraestructuras y servicios, que están fantásticamente. Tenemos una media de edad de 31,8 años, y eso que el alcalde la sube un montón (ríe). Hay mucho niño, 400 en las guarderías municipales, que están llenas al 100%. Contamos con unas instalaciones deportivas magníficas, piscinas, gimnasios... Ahora el centro cívico se nos están quedando pequeño, pero por fin han dado vía libre al pabellón polideportivo y lo podremos construir.

–Desde la pasada legislatura ha necesitado apoyo externo para la Alcaldía, ¿ha tenido problemas en la negociación?

–En la investidura me apoyaron Ciudadanos, PP y Vox, pero yo no había negociado con nadie, ellos me votaron. En el Gobierno han entrado con concejalías los dos primeros, con el PP no tuve ningún problema y los de Ciudadanos me parecen personas extraordinarias. A los de Vox los conozco menos, pero el segundo de su lista me parece un superdotado.

–¿Cómo explica que en las generales arrasara Vox y en las municipales haya vuelto a vencer usted? El votante no parece el mismo, ¿no?

–Sinceramente no lo sé, ni me preocupa. Aquí hay mucha gente de clase media-alta, mucho profesional. Creo que en los pueblos se vota a la persona.

–¿Cuáles son los principales proyectos que tienen para estos cuatro años?

–Uno es el pabellón polideportivo que le he dicho, que ya supone cuatro millones y pico de euros de inversión, y el centro cívico, que serán otros tres. Para el nuevo colector de aguas residuales estamos pendientes de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro), que ya se sabe que siempre retrasa los plazos.

–¿El nuevo instituto lo espera pronto?

–Lo que teníamos que hacer, que era acondicionar el terreno, ya lo hicimos, invertimos 300.000 euros para dejarlo todo urbanizado. El resto ya no depende de nosotros, sino del Gobierno de Aragón. Sigo pensando que se va a hacer en el peor sitio de los que les ofrecimos, otros eran mucho más cómodos, pero el que manda, manda, no es competencia nuestra. Estará a tres kilómetros del centro, había otros más accesibles, a 1,4 kilómetros, y con menos problemas en el terreno para construir aparcamientos, por ejemplo.

–¿La constitución de la Comarca Central ayudará a mejorar los servicios de transporte?

–Esperemos que ayude. Hace un montón de años que tenemos un convenio con la DGA, la última noticia que tuve es que por ley teníamos que tener 28 servicios diarios (de ida y vuelta a Zaragoza) y tenemos 69. Al ayuntamiento le cuesta un dinero que haya autobuses desde las 6.00 a las 23.00 horas. Lo de la comarca no lo sé, pero creo que el Consorcio (Metropolitano de Transporte) está intentando echar una mano.

–En cuanto a proyectos industriales, ¿tienen alguna noticia importante en los polígonos?

–La industria aquí se mantiene, pero la verdad es que no crece como en otros tiempos. Lo que sí que está creciendo, y es una buena noticia, es la construcción. Tenemos 200 licencias concedidas este año y, según los promotores, con muy buenas perspectivas de venta. La gente compra enseguida las primeras fases y piden licencias para ampliarlas.

–En los últimos meses ha habido varias noticias relacionadas con la inseguridad, ¿tienen que incrementar la plantilla policial?

–Necesidad no creo que haya, pero vamos a ampliarla. Ya hay cuatro policías más de los que teníamos y va a haber otros dos o tres. La verdad es que, en general, estamos encantados con la Guardia Civil. Para las últimas fiestas enviaban dos o tres patrullas todas las noches, que junto con la Policía Local y la seguridad privada que contratamos, garantizaron que no hubiese problemas. Lo que pasa es que la juventud actual, no sé en qué piensa, que no saben divertirse sin romperlo todo. Nunca entenderé cómo se lo pasa uno bien rompiendo un macetero.

–¿Ha acogido bien la implicación de su partido en un cuatripartito con Podemos en la DGA?

–Yo lo he acogido muy bien, creo que es un Gobierno de futuro, que tiene muy buenas perspectivas. Siempre recuerdo que la mejor época del Gobierno de Aragón fue la de Marcelino Iglesias y José Ángel Biel, y espero que esta nueva que emplieza sea también para bien, es lo que todos estamos deseando.