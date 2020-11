«La DGA nos debe pagar siempre y luego que embargue»

Antonio Morán Durán tiene 59 años. Nacido en Toledo, aunque con dos años llegó a Zaragoza. Es un abogado especialista en responsabilidad civil y seguros con 35 años en ejercicio. Aspira a repetir como decano. Sería su tercer mandato.

¿Por qué quiere volver a ser el decano de los abogados zaragozanos?

Quiero que la locomotora que comenzó hace ocho años no se pare porque creo que nuestro trabajo es real, no tenemos pajaritos en la cabeza. Cuando llegué se vivía con líneas de crédito, ahora nos gestionamos con el dinero de las cuotas, no quiero tener que pagar intereses.

Dígame, ¿qué lleva esa locomotora que aún tiene llegar a destino?

Uno de los vagones es el Turno de Oficio. Conseguimos que el Gobierno de Aragón no se retrasara en los pagos a los abogados que conforman este servicio. Lo hicimos ganando un pleito judicial con la administración, pero también con una buena relación con la directora general de Justicia de ña DGA, María Ángeles Júlvez, con la que he discutido mucho, pero que nos dio su compromiso. No ha fallado. Pero ahora queda algo importante que quiero conseguir: que el Ejecutivo aragonés pague a los abogados que asisten a ciudadanos que han solicitado la Justicia gratuita y que luego la administración dice que no tiene derecho. Eso no puede ser, la DGA debe pagar y que luego a esa gente le reclame mediante ejecución el pago y, si es necesario, que embargue. No podemos trabajar sin cobrar.

Hablemos de dinero. Hay 2.575 abogados en ejercicio y 856 que están colegiados, pero no ejercen, que han pagado sus cuotas incluso en los meses de confinamiento cuando la actividad judicial se redujo de forma notable. La mayoría de ustedes son autónomos. ¿No ahonda en la crisis que ellos tengan personalmente?

Pagan unos 400 euros al año de forma trimestral y si hubiéramos dicho que no lo hicieran hubiésemos dejado de recibir 257.500 euros con los que habría que dejar de atender cosas. Si quitando ese dinero ofreciéramos el mismo servicio me podrían decir que malgasto el dinero. Se ha permitido aplazar cuotas. También hay que pensar que a no todos les ha afectado la crisis del covid por igual puesto que los laboralistas, los de Mercantil o los de Administrativo su trabajo ha ido a más. ¿A ellos también les quitamos el pago? También ha habido que gastar en mascarillas y geles hidroalcohólicos cuando escaseaban.

Pero habrá gente que no llegue ¿no?

Por supuesto y se le atiende. Repito, han podido aplazar sus cuotas e incluso hemos puesto en marcha unas ayudas. En mayo el fondo era de 15.000 euros y quiero incrementarlo hasta los 45.000 euros. Que la situación se pone más fea para los abogados, no me temblará el pulso de aplazar gastos previstos que pueden abordarse en otro momento. Por ejemplo, reformas en la sede.

El colegio tiene una veintena de trabajadores. Muchas empresas están aplicando eres. ¿Ustedes?

No. Hicimos un erte al principio, cuando lo más duro del confinamiento, pero se hizo una auditoria y esas personas están ahí porque sacan trabajo. Si hace falta se moverán de puesto conforme a las necesidades, nada más.

Uno de los principales servicios del colegio es la formación. ¿La mantendrá?

Por supuesto. De manera telemática y gratuita. Es fundamental que los abogados estemos al día en todo, no solo en cambios legislativos sino también en algo que puede parecer antiguo pero que es la tecnología. En unos es cuestión de edad, en otros de agilidad, pero enseñar las últimas herramientas. Es fundamental.

Habla de lo digital. ¿Por qué no ha querido un voto telemático como ofrecía su rival?

El voto debe ser libre, directo y secreto. Lo último el telemático usando nuestra tarjeta era inviable. Además no está en los estatutos por lo que me arriesgaba luego a que se me dijera que si había irregularidades. La otra opción era aplazar las elecciones y entonces me dirían que me gusta la poltrona.