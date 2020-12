"La DGA y los municipios tendrían que diseñar un plan extraordinario de empleo"

¿Cree que la manifestación del sector turístico del Pirineo el pasado día 23 en Huesca va a resultar efectiva?

Creo que lo que hemos dicho los alcaldes y las comarcas se va a tener en cuenta. Además, de forma inmediata se va a mantener una reunión con el presidente de Aragón parara buscar soluciones. Nuestra responsabilidad es encontrar soluciones entre todos a los graves problemas que ahora tiene el Pirineo, el sector agrario y en general el turismo.

¿La solución pasa por establecer cupos de ocupación en las pistas de esquí, al igual que se hace en otro tipo de establecimientos?

Desde luego, tenemos un problema de salud serio y no hay que poner en riesgo la salud de nadie, pero hay que llegar a soluciones intermedias. Personalmente, lo que tengo claro es que hay que buscar sistemas, como permitir el desplazamiento de esas personas que ya tienen reservas hoteleras. Y también es muy importante hacer jornadas de formación y concienciación, como hemos hecho con los empresarios, en relación con las medidas que hay que tomar, referidas a la ventilación y a todo lo que supone prevenir el contagio. Otra iniciativa es continuar seguir buscando ayudas para los empresarios y los trabajadores, pues va a seguir habiendo restricciones. Ya sabemos que los recursos son limitados y por ello hay que tratar de que sean lo más efectivas posible. De hecho, ya se ha creado una comisión de trabajo para trabajar en este sentido. Asimismo, para nosotros es tremendamente importante ocuparse de los trabajadores que se han quedado colgados, que no tienen ertes y lo están pasando muy mal. Para ellos habría que hacer un plan de empleo extraordinario, entre los ayuntamientos y la DGA, para un invierno en el que todo indica que las estaciones no van a tener excesivo trabajo. Hay un montón de medidas que se deben tomar y en las que hay que trabajar entre las administraciones y la parte empresarial.

La apertura de Astún, en el valle del Aragón, ha contribuido a crear actividad en todo el corredor entre la frontera y Jaca, ¿no es así?

Agradecemos mucho la apertura de Astún, pero aun así sigue habiendo problemas de movilidad, pues solo pueden salir para ir a esquiar los que viven en la provincia de Huesca. Sin duda, gracias a Astún habrá más movimiento, todo el que quiera esquiar vendrá aquí, pero aun así los hoteles, que crean muchísimo empleo, no han abierto… Al final, solo libertad de movimiento para la provincia, el efecto es muy limitado.

¿Y franceses? ¿Pasan franceses a esquiar?

Están pasando muy poco desde que se abrió la frontera. Vienen los que vienen habitualmente de los pueblos próximos, a hacer sus compras y echar gasolina. Pero al mirar las cifras de paso por el túnel de Somport se ve que el tráfico es mínimo, pasan muy pocos debido a las restricciones. De hecho, aquí no hay ningún problema con los franceses.

¿Y cómo está la cosa en Canfranc-Estación?

Al no haber movilidad entre las provincias, la situación está muy complicada, Desde mediados de marzo, a raíz de la pandemia, se acabó la temporada de nieve y luego el verano fue aceptable. Pero hay que tener en cuenta que el verano, de junio a octubre, quedó limitado al periodo entre mediados de julio y finales de agosto. Y con un mes y medio de actividad, más el inicio del año, es complicado subsistir, ¿no? La primavera se perdió y lo mismo pasó con el otoño. En total, unos cuatro meses de movimiento nada más. Las dificultades han sido máximas, la situación no es buena. Además, en el caso de Canfranc hemos tenido la suerte de que han venido personas que han invertido aquí recientemente y que lo están pasando mal, de forma que, si no se toman medidas, es posible que para el verano que viene tengamos abiertos solo la mitad de los establecimientos si no se toman medidas. Esto puede pasar aquí y en muchos otros sitios. Por lo tanto, el sector turístico oscense y aragonés en general perdería muchísima competitividad, con menos negocios, con menos servicios, y eso lo pagaremos a lo largo de muchos años y afectará al producto interior bruto de la comunidad. Por eso tenemos que tratar de evitarlo por todos los medios, entre todos, con soluciones para que nadie se quede en el camino. Si no, lo pasaremos mal. Llegará el verano y no tendremos suficiente oferta para atender a la gente que venga, y eso no nos lo podemos permitir. Es una rueda que primero afecta al territorio, luego a todo Huesca, y que acaba llegando al conjunto de Aragón.

¿Cuál es la situación sanitaria de Canfranc ahora mismo?

En la primera oleada no hubo ningún caso, luego hubo dos o tres casos leves en verano, y en esta segunda oleada tampoco ha habido casos. O sea, de momento estamos bien, pero es un asunto del que no me gusta hablar porque la situación puede cambiar.

¿Se han visto interrumpidos por el coronavirus los proyectos que tiene en marcha Canfranc? En concreto, la transformación de la estación internacional.

Seguro que hay algunos retrasos, pero de poco impacto, debido a la pandemia. Se sigue trabajando, aunque los días en que nevó fuerte se pararon los trabajos. Estamos contentos porque todo sigue adelante, no se puede decir que las obras de la estación se hayan visto afectadas.

¿En qué fase están las obras de la estación?

Ahora mismo se va a entregar la nueva estación y el nuevo haz de vías, que está terminado y se encuentra en la fase de realización de pruebas de seguridad. Además, se sigue trabajando en la urbanización en la medida de lo posible, por ser invierno. En marzo entrarán más máquinas y habrá más actividad. Por otro lado, ha terminado la reforma del edificio histórico de la estación, la parte exterior, y ahora, tras resolver el papeleo, se va a empezar a trabajar en la interior, que será un hotel.

¿Cuándo será la entrega oficial de las vías, de toda la parte relacionada con el servicio ferroviario?

Creo que, aunque está terminada esa parte, se va retrasar un poco por problemas técnicos. Quizá para febrero o marzo.

¿Ha habido avances en la reapertura de la línea férrea del Somport?

Obras ahora mismo no hay. La actividad se centra ahora en la realización de estudios con fondos europeos del mecanismo Conectar Europa. Hay convergencia entre los dos estados y recientemente se entregó un estudio de más de un millón de euros sobre la reapertura del propio túnel internacional, reflejado en los presupuestos del Estado, y también hay una cuantía para la renovación del tramo entre Huesca y Canfranc. En resumidas, cuentas estamos contentos de que el proyecto vaya avanzando.

¿Se han realizado mejoras dignas de mención en la N134, al otro lado de la frontera?

Se van haciendo pequeños apaños, no hay grandes mejoras.

¿Cómo se presenta el futuro inmediato?

El Ayuntamiento de Canfranc trata de trabajar todo lo que puede en unos momentos muy complicados. Pero aun así los grandes proyectos siguen avanzando y se hace lo que está en nuestra mano respecto al turismo, siempre con la idea de que la salud está por encima de todo. Se trata de salir entre todos de este enorme bache sin que nadie se quede en el camino, con acuerdos entre todas las administraciones y los empresarios.