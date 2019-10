Wert: «La educación ha de formar para el saber útil y el inútil»

– ¿Sigue siendo la educación en España una asignatura pendiente, como titula su último libro?

– No quiere decir que no se haya hecho nada o que esté todo pendiente, sino que hay algunas cosas que hacer para mejorarla. Pero siempre ha sido una asignatura pendiente en España y en todas partes. Esa idea que algunos tienen sobre que la educación tiene que ser una cosa inconmovible, totalmente estable… la educación, sobre todo en un entorno de cambio tan intenso como el que hay ahora, tiene que acomodarse a esos cambios. Y en España hay algunas cosas del sistema que funcionan razonablemente bien, otras no tanto. El problema fundamental es hacer que esa asignatura pendiente, paso a paso, vayamos superándola.

– ¿Educación y empresa, hasta qué punto se necesitan?

– Es un lugar común de la conversación social que vivimos en la economía del conocimiento. En todas las revoluciones industriales, la llegada de un paradigma nuevo ha supuesto una exigencia nueva y mayor al sistema educativo. En la economía 4.0, esa exigencia se hace incluso mucho más perentoria. Si Adam Smith tuviera que volver a escribir La riqueza de las naciones, no cabe duda de que hoy esa es el capital humano, el talento formado y la interrelación entre los procesos educativos y los de formación a lo largo de la vida. El tejido empresarial es un grupo de interés central en el proceso de mejora de la educación, un interlocutor social a considerar.

– ¿Y existe el riesgo de que el mundo empresarial acabe fagocitando los planes de estudios?

– No. Siempre se habla del riesgo de la mercantilización de la educación y creo que, bajo determinadas circunstancias, puede existir la tentación de parasitar el sistema educativo para beneficio, llamémosle entre comillas, particular del tejido empresarial. Si pensamos en cómo son las exigencias que el sistema productivo plantea al proceso educativo, tendríamos que concluir que ese riesgo es muy pequeño porque, en realidad, hoy el proceso educativo formal está orientado a adquirir aquellas competencias que son la base del aprendizaje a lo largo de la vida. Las competencias de base tienen que servir para el desarrollo ulterior de las profesionales, pero también son útiles para la vida social en general, para construir sociedades que sean justas e inclusivas.

<b>– ¿Han de ser esos saberes útiles?

</b>– Concibo una educación que tiene que preparar para el saber útil y también para el inútil. Es decir, el papel de las humanidades es muy importante y, más allá de las humanidades, el de la música, el arte... Todo lo que tiene que ver con las competencias sociales y emocionales. Hay una amplia panoplia en educación en competencias transversales que se pueden incluir dentro de esas competencias de base.

<b>– ¿Y cómo ve la cuestión lingüística en la educación en España?</b>

– Es fundamentalmente un problema en Cataluña. Puede que mañana se extienda a otras comunidades del ámbito del influjo lingüístico del catalán y, eventualmente, también podría ser que tuviéramos alguna dificultad con otras lenguas. Pero, hoy por hoy, como problema, solo existe en Cataluña.

<b>– ¿Cómo ve que se imparta en Aragón en catalán y aragonés?</b>

– Hay opciones de las administraciones educativas de las comunidades que nos pueden parecer mejores o peores y podemos pensar que son más o menos útiles, pero creo que son completamente legítimas. En Aragón hay una zona de bilingüismo. La administración, a pesar de que no esté establecido el catalán como cooficial, piensa que es una riqueza cultural y quiere incorporarlo en un sistema de conjunción lingüística, no de exclusividad, al sistema educativo. Uno puede pensar lo que quiera sobre su utilidad, pero es una opción legítima. No diría nada crítico.

<b>– Comentó que algunos parlamentarios catalanes cometían faltas de ortografía... </b>

– Es algo muy frecuente cuando se están manejando lenguas muy próximas. Hay una que es característica, la conjunción y escrita con i latina, que es como se escribe en catalán. Y había otras más serias, pero a eso no le doy mucha importancia excepto por lo que tiene de desmentido de la pretensión de que con un sistema de inmersión lingüística se consigue un conocimiento tan bueno de la lengua que vehicula la enseñanza como la que no. Eso no es que lo desmienta el sentido común, lo hace la ciencia.