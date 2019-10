José Manuel Lasierra: «La empresa no debería basar su competitividad solo en los costes»

El Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) publicó el pasado lunes su informe anual, un estudio en el que se incide en la baja calidad del empleo creado en los últimos años. Este diario ha charlado sobre este y otros asuntos con su presidente, José Manuel Lasierra. El doctor en Economía y profesor titular de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza duda en esta entrevista de la sostenibilidad futura del actual modelo laboral y aboga por que las empresas no compitan solo a base de costes.

–Aragón lleva dos años batiendo su récord de riqueza pero solo ha recuperado el 60% del empleo perdido durante la crisis. ¿Por qué sucede esto?

–Se está creando empleo creciendo a tasas que rondan el 3%, lo que ocurre que no es suficiente. Está sucediendo que para generar más riqueza no se necesita tanto empleo. Tendríamos que crecer mucho más para conseguir el nivel de empleo de antes de la crisis. Algo que sería bueno para el mercado laboral y también para reducir la deuda pública.

–Con la actual desaceleración será difícil crecer este año al mismo ritmo. ¿Qué se podría hacer para minimizar el impacto de esta ralentización?

–No hay duda de que vendría bien un impulso del sector público. Lo que ocurre es que las cuentas públicas está como están. Estamos atados de pies y manos para activar instrumentos contra una posible crisis. Además, este impulso debería darse a nivel europeo. Si Europa funcionara de verdad como una unidad económica y como una unidad fiscal, algo que no es, hay países que tienen superávit suficiente como para que pudieran tirar de la economía. Hay países que deberían hacerlo incluso por interés propio. La ralentización de Alemania se debe sobre todo a que los demás compramos algo menos, pero como su nivel de desempleo es bajo no les preocupa especialmente. Y eso que están creciendo incluso menos que nosotros.

–Entiendo entonces que no es suficiente con actuar solo desde la política monetaria.

–Se tendría que acompañar con el gasto público. Europa tiene capacidad fiscal para impulsar la economía. El Banco Centra Europeo está al límite de todo lo que puede hacer, porque los intereses están en negativo y no ha dejado de comprar deuda. La política monetaria ha avanzado, sin embargo en el ámbito de la política fiscal, tanto de ingresos como de gasto público, estamos en una situación muy retrasada, casi en el mismo punto que cuando se creó la Comunidad Económica Europea. Y lo peor es que no hay visos de que la cosa vaya a cambiar. Mientras en Europa siga habiendo paraísos fiscales como Luxemburgo, Holanda o Irlanda será difícil cambiar algo porque estos países no van a estar por la labor. Este tipo de acuerdos requieren de la unanimidad de todos, así que en ese sentido soy pesimista.

–Lo que no mejora es la calidad del empleo...

–Quizá es lo más preocupante. La temporalidad sigue creciendo y la parcialidad no deseada de nuestra comunidad duplica a la de la Unión Europea. Y eso que en Aragón estamos un poco mejor que en otras regiones españolas. El impulso tiene que venir de una reforma de la estructura productiva. Hay que mejorar las empresas y apostar por la tecnología. En Aragón no estamos mal situados en este sentido, lo que pasa es que modernizar la estructura productiva lleva su tiempo y no es sencillo.

–Los sindicatos insisten en derogar la reforma laboral para mejorar la calidad del empleo.

–La reforma del 2012 lo que permite es que la empresa ajuste su personal de manera más sencilla y con menos coste. Eso supuso un abaratamiento del trabajo. Si se abarata el trabajo se contrata más, pero la calidad baja. En general, lo que está ocurriendo en las economías occidentales es que el coste de la vida se está reduciendo. Conseguimos bienes más baratos, pero a costa de deteriorar la calidad de los factores productivos. Este es un modelo generalizado.

–¿Este modelo es sostenible en términos sociales y económicos?

–No hay duda de que genera problemas en términos económicos, sociales y ambientales. Además, se está generando una gran polarización con empleos muy cualificados y bien pagados y muchos otros mal pagados y precarios. Esa base central que constituían las clases medias muy relacionadas con el trabajo industrial se está reduciendo. Por eso creo que este modelo tiene dificultades de desarrollarse en el futuro. Además, en economías abiertas creo que el proceso competitivo de las empresas debe basarse más en la calidad y en las cosas bien hechas que en los costes. Siempre habrá países más competitivos en costes. Deberíamos ir por la vía de generar productos y servicios de calidad y eso, bajo mi punto de vista, solo se puede hacer con trabajo de calidad y no precario. El futuro no debe basarse en la reducción de costes, sino apostando por empleo de calidad, que es el que genera valor añadido, mejores salarios y mejores beneficios para las empresas.

–¿La actual inestabilidad política aún agudizará más la desaceleración económica?

–La inercia de los mercados es tan fuerte que el sistema puede sostenerse un tiempo sin Gobierno y sin estabilidad, pero está claro que no ayuda porque afecta a algo tan importante como es la confianza. Si vuelve a atascarse el proceso tras las próximas elecciones sería muy problemático. Lo estamos viendo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es ahora cuando estamos notando los efectos de esas amenazas de guerra comercial. La inercia le permite seguir diciendo tonterías durante un tiempo, pero al final las cosas pasan factura en economía.

–El Banco de España acaba de reducir sus previsiones de crecimiento. ¿El resto de comunidades tendrán que hacer lo mismo?

–Todo apunta en ese sentido. Detectamos una ligera desaceleración, aunque si se enredan más las cosas podría ser más complicado. Lo hemos visto esta semana con el tema de los aranceles a algunos alimentos. Y hay otros riesgos: igual que los rusos intervinieron para que ganara Trump, los chinos, que son los que más deuda pública de Estados Unidos tienen, ya veremos si no juegan también a las elecciones americanas. Si sucediera eso podría entrarse en una fase de inestabilidad del comercio mundial muy negativa. Los aspectos internos de la economía española y europea no deberían señalar más que una ligera desaceleración muy típica de la evolución de una economía; unas pequeñas ondas. Pero si esos factores externos se agravan la cosa podría ser preocupante.