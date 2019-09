Manuel Gimeno: «La gente nos lo ha pedido; por eso nos presentamos al 10-N»

La coordinadora ciudadana Teruel Existe anunció el pasado sábado que se presentará a las elecciones generales como agrupación de electores si consigue los avales necesarios. Manuel Gimeno, uno de sus portavoces, desgrana a este diario las razones que han llevado a la histórica plataforma a dar este paso.

–¿Qué ha ocurrido para que tomen ahora esta decisión?

–Si no hubiéramos percibido una mayor demanda ciudadana no hubiéramos dado este paso. La gente nos lo ha pedido en la calle. Teruel Existe es el espíritu de la reivindicación. Además, no podemos olvidar que llevamos 20 años trabajando muy duro. Nos han recibido desde las más altas esferas y nos han pasado la mano por la chepa muchas veces y hemos conseguido muy poco. La gota que ha colmado el vaso es que el pasado 3 de septiembre se publicó en el BOE la licitación del contrato de servicios para la redacción del estudio informativo del tramo Bilbao-Santander del corredor Cantábrico-Mediterráneo. El Gobierno ha decidido priorizar este tramo frente al de Teruel-Sagunto y esto nos ha crispado aún más.

–Son demasiados años de promesas incumplidas.

–A nivel de infraestructuras no se ha cumplido casi ninguna. Y Europa ya ha dejado claro que las regiones que no tengan suficientes infraestructuras no van a poder competir. Si se hubiera hecho todo lo que han prometido estaríamos en igualdad de condiciones que los territorios que nos rodean y ya no existiríamos.

–¿La nueva convocatoria de elecciones también ha pesado en su decisión?

–Han tenido posibilidades de llegar a acuerdos y no han querido. El espectáculo que han dado es demoledor cuando toda la sociedad reclamaba un Gobierno estable. Al final, los partidos han demostrado que no tienen interés de hacer política de Estado. Solo piensan en ellos mismos.

–Por eso se presentarán como una agrupación de electores.

–Claro. Queremos dejar diáfano que para nada somos un partido político. Ni lo vamos a ser nunca. Somos un movimiento ciudadano.

–¿Qué necesita de forma más urgente la provincia?

–Atajar la despoblación. Para ello las infraestructuras son fundamentales, pero también la sanidad, la educación, la vivienda o la banda ancha.

–¿Confían en conseguir los avales necesarios?

–Percibimos un hartazgo creciente en la ciudadanía y en la calle. Si no lo sintiéramos no hubiéramos dado este paso.

–También esperan obtener un diputado.

–Salir para perder, como que no. Insisto en que se han juntado muchas cosas, pero sobre todo es que notábamos una demanda clara en la calle. Si no sacamos el diputado pues no pasará nada. Replegaríamos velas y seguiríamos como coordinadora ciudadana. Teruel Existe se ha convertido ya en patrimonio de la provincia; ya no es de nadie. Hay personas que dan voz a la coordinadora, a este espíritu, pero somos totalmente prescindibles.

–¿Ya saben quién será el candidato o cómo se elegirá?

–Intentaremos elegir a la persona más cualificada. Cuando tenemos una reunión sobre el Corredor Cantábrico-Mediterráneo acude el que más sabe sobre el tema. Con esto haremos igual.

–¿El candidato será uno de los actuales portavoces?

–No tiene por qué ser así. Uno puede tener un buen perfil para ser portavoz y no para ser diputado.

–¿Van a redactar un programa político?

–No. Vamos a ir despacio. Lo primero es conseguir los avales y partir de allí ya se planteará. La hoja de ruta son nuestros 20 años de reivindicaciones.

–Si entran en el Congreso tendrán que votar todo tipo de iniciativas. ¿Qué posicionamiento tomarán dentro del espectro político?

–No queremos tener carga ideológica porque, además, en la plataforma hay personas de diferentes tendencias y que militan en distintos partidos. Aquí cabe mucha gente y el respeto es enorme. Además, nos caracterizamos porque no hay ánimo de protagonismo por parte de nadie. Cuando tengamos que votar una proposición concreta ya lo veremos en su momento con una asamblea abierta. Y ante determinadas situaciones la abstención siempre es una opción.

–Entonces, ¿en un principio no se posicionarán más hacia un lado u otro del tablero político?

–No. El movimiento se ha caracterizado siempre por ser apolítico y sin ideología. Esto está claro. Ya ha habido intentos de un lado y de otro y no nos hemos desviado.

–¿Y si son claves para la gobernabilidad?

–Es un escenario improbable, pero al final pondríamos encima de la mesa Teruel. Apostaríamos por los que más apoyen nuestras reivindicaciones.

–¿Temen que a partir de ahora algunos partidos dejen de asistir y apoyar sus actos de protesta?

–Esperamos que sepan diferenciar una cosa de otra. Pero vamos, será decisión de los partidos. El próximo 4 de octubre la coordinadora La España vaciada ya ha convocado una concentración en diferentes puntos del país. Ya veremos lo que ocurre entonces en Teruel. De todas formas, este paro se planteó antes de que supiéramos que iba a haber nuevas elecciones y antes de nuestro anuncio.