Joaquín Olona: "La industria agraria exige mejorar en tamaño y competitividad"

Unos días antes de que comenzara la pandemia del coronavirus los agricultores estaban en la calle protestando por los bajos precios. ¿Los problemas que denunciaban están en punto muerto?

La situación no ha cambiado.Parece que haya pasado un siglo, pero solo han sido unos meses. Lo que entonces ponían de manifiesto los agricultores era la insuficiencia de los precios a sus productos.Y lo hacían con toda la razón. Es un hecho que no se puede discutir. Lo único que manifestamos entonces es que la Política Agraria Común (PAC) no está enfocada en los precios, sino en las rentas. Y en ese aspecto nos tenemos que centrar. El problema de los precios es muy difícil que se resuelva, por eso desde Europa se está trabajando en la otra línea.

¿Cree que la actual propuesta de reforma de la PAC será la solución?

Estamos bastante satisfechos con lo que se ha logrado. Siempre que se defiende una postura tienen que asumir que no se logrará todo lo que quieres. Cuando en el 2016 se empezó a hablar desde Aragón que era necesaria una reforma era algo que no estaba en las agendas. Ahora a nadie le sorprende que estemos cerrando una renovación en profundidad. Nuestra posición en solitario para suprimir los derechos individuales históricos ahora está respaldada por una mayoría. Nosotros hemos defendido que lo que se tiene que apoyar es la ayuda directa a las rentas y concentrar esas ayudas en los profesionales, aquellos cuya economía familiar depende de la actividad agraria. Ahora las ayudas directas solo las podrán cobrar los llamados agricultores genuinos.

¿Se puede asegurar que la próxima PAC tiene en parte sello aragonés?

No pretendo decir eso, pero hemos demostrado que se puede influir en la toma de decisiones, pues somos parte de Europa. Y desde Aragón hemos sabido leer de forma anticipada por dónde iban a ir los fundamentos estratégicos de la nueva PAC. Y lo podemos decir ahora que el reglamento europeo que va a regular estas ayudas ya está lo suficientemente cerrado, únicamente podrá cambiar alguna coma. Muchos elementos estratégicos y fundamentales van a ser cómo nosotros sugerimos y reclamamos._

¿No es algo paradójico esta defensa de la agricultura y la ganadería familiar con la apuesta decidida que se está haciendo desde el Gobierno de Aragón por los macromataderos y con la extensión del porcino?

Las dos cosas son defendibles. Y creo que no entro en contradicción. Además, no estoy de acuerdo con el uso del término macromatadero con una intención negativa o peyorativa. La industrialización agraria, al igual que en el resto de los ámbitos no alimentarios, exige tamaño y competitividad. Tenemos que repetir una cifra para que no nos despistemos: en Aragón solo tenemos 1.200.000 habitantes, pero producimos alimentos para doce o catorce millones de consumidores. Nuestro sistema agroalimentario no puede contribuir a la creación de riqueza si no tenemos claro que nuestra vocación es exportadora.

¿Van a seguir apostando por este tipo de industria?

Para llegar a los cinco continentes hace falta una estructura con una gran dimensión. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si un fabricante decidiera hacer coches de forma artesanal? Pues que esos coches no los podría comprar nadie por su elevado coste. En la alimentación ocurren cosas similares. Tenemos que ser competitivos y alimentar a la población de una forma asequible. Y en la pandemia se ha demostrado. Y solo se puede hacer con un sector competitivo y potente. Algo que es completamente compatible con una base de producción agrícola familiar. Por cierto, para lograrlo estamos trabajando en una ley específica. Para que estas familias lleven su producción a los mercados internacionales hacen falta esas estructuras.

¿Y la proliferación de granjas de cerdos es compatible con una preocupación ambiental? Es un asunto que también llevan en su departamento.

Tenemos que hacerlo compatible. En el sector porcino nuestra obligación no es preocuparnos demasiado por la competitividad, pues es algo de lo que se ocupan bastante bien sus actores principales. De llegar a los cinco continentes y de mejorar sus tecnologías se ocupan ellos. Nosotros tenemos que ocupar es del componente ambiental para que no sea un sistema productivo basado en el dumping al medio ambiente. Ahora tenemos una normativa desarrollada por el Gobierno de Aragón, que estamos completando y mejorando, dirigida a exigir que se cumplan los requisitos ambientales que corresponden. Hace unos días respondía en las Cortes de Aragón sobre este asunto diciendo que nuestras normas no son desproporcionadas, son exigentes. Es la forma de garantizar que la expansión del sector porcino se hace en condiciones de responsabilidad ambiental.

¿Qué le parecen los varapalos que está recibiendo su planificación de la Red Natura 2000? ¿Ha sido precipitada la aprobación de los planes de gestión?

No podemos decir que ha sido precipitado algo con lo que llevamos doce años de retraso. Hemos tenido un retraso preocupante. Por otro lado, se han sometido al proceso de información pública correspondiente y ahora se han recibido alegaciones como es normal. Además es deseable que exista este debate porque nos permitirá incorporar algunas de las propuestas para mejorar los documentos. Es nuestra obligación, porque así lo marcan desde Europa, poner en marcha estos planes de gestión para la Red Natura 2000.

¿Se está avanzando en la Mesa del Agua? Se constituyó antes de la pandemia y todavía no se conoce en qué han trabajado sus integrantes.

La pandemia nos ha trastocado todo. No es una excusa. Ahora tenemos pendiente analizar la propuesta de integrantes de la propuesta. Se llevará al plenario de la Comisión del Agua para que sea ratificada. Este es un órgano formado por casi 70 miembros y es complicado convocar una asamblea tan numerosa. Además, queremos que sea presencial por la importancia que tiene la cuestión. Esto hace que nos estemos retrasando.

¿Se han marcado alguna fecha límite?

Hemos barajado diferentes fechas internas que se han caído por los diferentes condiciones que estamos viviendo. Pero insisto en que no obedece a ningún otro problema. Solo a la dificultad de organizar el plenario.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, anunció la creación del Impuesto Medioambiental sobre Aguas Residuales (IMAR) que sustituirá al controvertido ICA . ¿Qué implica este nuevo impuesto?

Lambán fue muy claro cuando anunció que este mes de noviembre se llevará al Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley que contempla la reforma del ICA. Entenderá que no sea más explícito porque todavía no se ha tomado en consideración.

¿Es solo un maquillaje o cree que con este cambio se acallarán las críticas?

Lo único que puedo confirmar es que no estamos ante un mero cambio de nombre. Ese no es el propósito de este Gobierno. Es una reforma que tiende a cumplir con lo comprometido. Y desde luego, cuando se conozca se podrá analizar en profundidad. Eso es lo que procede.

¿Está satisfecho con el rendimiento de la ambiciosa campaña de promoción de alimentos de Aragón?

Parece que la respuesta tendría que ser un sí. Por el momento quiero ser riguroso, pues estamos en pleno desarrollo de la campaña. Yo tengo buenas impresiones, pues está siendo bien aceptada y creo que sus objetivos se están cumpliendo. Pero el propio objetivo de la campaña contempla la medición de sus resultados. Ahí tendremos indicadores suficientes, así que tenemos que esperar a la hora de evaluarla. Espero que en la próxima entrevista ya se pueda decir que estamos satisfechos gracias a los datos objetivos.

¿Está cuajando el lema ‘Aragón, alimentos nobles’?

Creo que sí. A la marca Alimentos de Aragón le faltaba algo. Ahora hemos pasado de una denominación genérica a un mensaje. La nobleza es un atributo con la que los aragoneses nos sentimos todos cómodos._No es fácil. Tenemos un sentido autocrítico muy exacerbado. Creo que hemos dado en el clavo. Esperemos que cuaje. El sector agroalimentario lo necesita, pues sobre todo en la parte que depende de los bares y restaurantes están sufriendo. Se está produciendo un cambio sustancial en la demanda y en el consumo alimentario. Eso es lo que motivó en gran medida esta campaña.

¿Cómo lleva la gestión conjunta con Podemos tras un año de legislatura?

Está siendo una relación interesante. Es un reto, como dije hace unos meses. Pero un reto totalmente constructivo que estamos desarrollando con normalidad. Estamos centrados en los grandes objetivos que compartimos en materia de medio ambiente. Trabajamos en la Red Natura, en la lucha contra el lindano o el cambio climático. También se está preparando una ley al respecto.

La reordenación de los servicios de extinción forestal les está trayendo de cabeza...

Tenemos algunas discrepancias. Es normal. No creo que eso sea noticia. Son discrepancias que nos ayudan a fortalecer este Gobierno formado por cuatro partidos políticos que no opinan lo mismo en todo.

¿Habrá cambio de modelo o será una reorganización?

Se está trabajando en ello. La intención es lograr un nuevo modelo. Este proceso de mejora se lleva trabajando desde la legislatura pasada.