Cuauhtémoc Cárdenas: «La memoria es la que es, las cosas no pasan al gusto de unos o de otros»

El político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas (fundador del Partido de la Revolución Democrática e hijo de Lázaro Cárdenas, presidente del país latinoamericano en el momento en el que se produjo la guerra civil española) ha participado en Zaragoza en un foro sobre los 80 años del exilio republicano en México y la memoria histórica.

–¿Cómo se le puede transmitir a las nuevas generaciones la importancia de recordar el exilio republicano en México?

–Estamos tratando de dar a conocer, a través de los medios de comunicación, cómo se dio aquel exilio. También sus causas y lo que sucedió en aquellos años: cómo llegaron a nuestro país, cómo se integraron. Además, queremos explicar el modo en el que aquellas personas participaron en el desarrollo común de México. El exilio republicano ha sido algo muy relevante en nuestra historia y así se tiene que seguir viendo.

–¿Cree que se está perdiendo este legado entre los más jóvenes?

–Así es. Por eso es muy importante dar a conocer las causas que motivaron este exilio. Que sepan qué estaba sucediendo en España para forzar esta situación. Cientos de miles de personas tuvieron que salir del país: pues la población que llegó a México fue una minoría. Otros muchos, tras la caída de la República, se marcharon a Francia. Esta marcha igualmente se tiene que recordar.

–El presidente Lázaro Cárdenas fue su padre. ¿Cómo le contó estos años en los que se produjo el exilio republicano español?

–Más allá de lo que él me contó, he ido profundizando en esta historia gracias a otras conversaciones y encuentros. Por ejemplo, con los niños de Morelia. En este sentido, recuerdo haberles visitado con mis padres cuando yo también era pequeño. Ellos llegaron en 1937. Los conocí en la escuela en la que estaban alojados. Además, he tenido contacto con gentes de la República por diversas razones.

–Los primeros nombres que se piensan desde Aragón al recordar el exilio republicano son los de Luis Buñuel, Ramón J. Sender o Benjamín Jarnés. Sin embargo, la mayoría fueron emigrantes que se desempeñaron en oficios anónimos. ¿Es más difícil contar su historia?

–Fueron gentes que llegaron a trabajar en muy diversas actividades. Estuvieron en talleres, en fábricas, en los campos. Sin embargo, existen particularidades destacables. Por ejemplo, yo diría que contribuyeron a engrandecer oficios como la impresión, pues se crearon varias editoriales. Además, se fundaron varias escuelas. Dos de ellas siguen manteniendo un buen número de jóvenes estudiantes. Gracias al exilio se conformaron bastantes instituciones que siguen en marcha.

–¿Cómo ven desde México la relación de España con su pasado reciente? Existen voces que ponen en cuestión la labor que se ha realizado.

–Creo que la labor de los últimos 20 años está siendo muy importante. Es importante recuperar la memoria y saber que la historia ha sucedido como ha sucedido. La memoria es la que es, las cosas no pasan al gusto de unos o de otros. En este sentido, hace falta seguir difundiendo las cosas tal y como fueron.

–¿La reflexión sobre la memoria histórica que se hace en Latinoamérica es diferente?

–Lo cierto es que allí encontramos menos confrontación social ante las cuestiones que atañen al pasado, sobre todo entre las generaciones actuales. En estos momentos no se están produciendo grandes debates, ni conflictos, sobre el modo en el que sucedieron las cosas.

–Las migraciones forzosas siguen siendo una realidad. ¿Cómo interpreta esta realidad?

–Los migrantes que llegan a México en la actualidad no tienen el mismo origen que el republicano. En aquella ocasión fue por la violencia y la represión, sin embargo las causas actuales son la miseria y la falta de oportunidades de trabajo. Es necesario que todo el mundo pueda desarrollar su vida con cierto desahogo.

–¿Es posible en la actualidad la generosidad del México de los años 30 y 40?

–Sería deseable, pero las circunstancias son distintas. Lo que ahora se necesita es una acción de carácter internacional que buscara superar las condiciones que están forzando esas migraciones. La labor internacional tendría que mejorar las condiciones de vida en el origen o mejorar las opciones de trabajo. Crear desarrollo en definitiva.

–La realidad es que el liderazgo internacional está representado por figuras como Donald Trump...

–Al no haber migraciones por razones políticas es complicado tomar una iniciativa. Nos encontramos que el Gobierno de México está cumpliendo con el deseo norteamericano de evitar que pasen por su territorio personas de Centroamérica. Sin embargo, creo que este es un asunto en el que no debería implicarse mi país. Lo que hace falta es poner en común recursos de carácter multinacional para mitigar las causas de origen. También me gustaría que existiera un pensamiento más solidario y humanista en EEUU. Las condiciones de desarrollo no deberían ser tan diferentes entre los diversos territorios, algo que se ha logrado, en parte, en Europa. Mi padre, por ejemplo, simplemente cumplió con las obligaciones internacionales de la época en la que le tocó vivir. Algo que no hicieron otras potencias de aquella época.

–¿Cómo interpreta la inestabilidad actual en Latinoamérica?

–Espero que sea una llamada de atención para que se atiendan los problemas sociales. Me gustaría que propiciaran un cambio en los gobiernos que hasta ahora han dejado abandonados a amplios grupos de su población.