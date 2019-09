«La situación sigue siendo de incertidumbre»

Inés Lafuente tiene 30 años y se fue hace cinco años a residir a Londres después de haber estudiado turismo en la Universidad de Zaragoza. Actualmente esta joven zaragozana está trabajando en un touroperador de viajes llevando el mercado latino y español en toda la zona de Reino Unido.

Inés aseguró que la situación actualmente seguía siendo de «incertidumbre» hasta llegar al punto de parecer una «tomadura de pelo» los últimos acontecimientos en torno a Johnson.

Inés reside en Londres, la ciudad más «cosmopolita, multicultural y abierta de todo Reino Unido», por lo que aseguró no estar afectándole «demasiado» a pesar de estar en todo momento viendo y escuchando cosas lo que hace que a veces trate de «pasar desapercibida». A pesar de esto, Inés aseguró que fuera de Londres la población «está envejecida y no tiene conocimientos ni argumentos para defender el brexit» pero que «confían en sus líderes y por eso lo apoyan».

Según Inés, hace dos semanas todo el mundo pensaba que «saliamos sí o sí a finales de septiembre» pero que actualmente la gente «ha desistido» y no cree que vaya a pasar.

Todo el entorno de Inés ha corrido para hacer la solicitud de residencia permanente tras el brexit (settled status scheme en inglés) a través de una aplicación del gobierno «por lo que pueda pasar», explicó la joven.

En Reino Unido las opiniones son muy variadas, por su parte, Inés aseguró que existían muchos «bulos» respecto a la aprobación de la reina para paralizar las actividades del Parlamento y que se había tomado «como norma general el despreciar al inmigrante sin importar si trabaja pagando sus tasas o viviendo de las ayudas del estado».

Inés, que abandonó su hogar teniendo muy claro que quería vivir en Londres, aseguró que no tenía intención de quedarse ahí pero tampoco de regresar a su tierra natal. «Londres me tiene conquistada, me encanta la ciudad, todo lo que aporta y lo que ofrece», explicó. En un año, Inés tiene planes en mente que le llevarán a otro país pero según contó, al tener la residencia permanente en Reino Unido, «si algo no va bien a donde me vaya, no dudaré en volverme a Londres». s.pérez