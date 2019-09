Lambán agiliza la expansión de Plaza para gigantes logísticos

Nuevo avance para que la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) incremente su superficie en 33,5 hectáreas. El Consejo de Gobierno declaró ayer inversión de interés autonómico este proyecto de ampliación, que responde a la demanda de grandes operadores logísticos, entre los que suena con fuerza el nombre de Amazon, así como un gigante asiático de la distribución.

No obstante, la consejera de Economía, Marta Gastón, no quiso precisar qué empresas prevén instalarse en Plaza o si la DGA tiene ya acuerdos firmados con algún operador relevante al apuntar que son los inversores los que han de hacerlo público. Aunque no eludió dar nombres, aseguró que alguna compañía tiene ya la decisión «más que tomada» y que se trata de proyectos de «envergadura». En este sentido, destacó que la priorización del proyecto pretende agilizar la llegada de empresas que buscan parcelas de gran tamaño, de entre 50.000 y 100.000 metros cuadrados, un formato de terrenos del que carece en estos momentos la plataforma logística.

Plazos a la mitad / La declaración de interés autonómico conlleva que todos los trámites administrativos vinculados a la autorización, ejecución y desarrollo del proyecto tendrán un impulso preferente y urgente por parte de las Administraciones Públicas aragonesas, reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios.

En el proyecto de ampliación se han delimitado nuevos suelos adyacentes a la plataforma, ampliándola en una superficie de 33,5 hectáreas al suroeste de la carretera de la Base Aérea. Esta ampliación linda con los límites de Plaza por el sur y permitirá lograr una parcela de gran tamaño de uso logístico-industrial. Además, incluye en su ordenación otra parcela de menor superficie, así como zonas verdes perimetrales, una zona de infraestructuras, vial de acceso y aparcamientos públicos.

Su acceso se realizará directamente desde la rotonda situada en la carretera de la Base Aérea. Como consecuencia de la ampliación proyectada, la superficie comercializable de Plaza aumentará en 203.118 m².

El consejo de administración de Plaza, que forma parte de la empresa pública Aragón Plataforma Logística (APL), ya aprobó a finales del 2018 la ampliación del polígono. Este complejo se encuentra comercializado al 86% de la superficie. Solo quedan libres 30 parcelas propiedad de APL, con una superficie global de 645.000 m².