Lambán aún no sabe si recurrirá la sentencia del pago del tranvía

El Gobierno de Aragón todavía no ha decidido si recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que le condena a abonar 35,5 millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza por las obras del tranvía. Pronto se sabrá, porque el día 22 concluye el plazo de 30 días hábiles establecido para hacerlo. Y si no lo hace, deberá pagarle casi 25 millones (ya abonó más de siete en el 2017) más los intereses de demora, es decir, más de 35. Sin embargo, independientemente de la decisión que adopte el Ejecutivo, el consistorio ya incluye en su balance de deudas no tributarias de entes públicos elaborado por el área de Hacienda la cuantía como si fuera un «importe pendiente reconocido».

En el documento, el ayuntamiento cifra en 41.706.686,80 euros las deudas pendientes de cobro por parte del Gobierno de Lambán. El grueso de esa cantidad corresponde al Urbos 3, con un total de 35.841.948,88 euros, la cuantía a la que le condena el TSJA tras más de un lustro reclamándola desde la casa consistorial.

El informe de Hacienda también incluye 5.864.737,92 euros en materia de Acción Social. En concreto y, siempre según este documento, a 30 de octubre seguían pendientes de cobro 3.013.960,50 euros del convenio marco de Servicios Sociales; 1.662.660,75 euros de la encomienda de gestión de la asistencia al domicilio, que en el ayuntamiento han dicho en más de una ocasión que esta infradotada; y 1.188.116,67 euros de las escuelas infantiles.

A esta cuantía hay que sumar 86.904,74 euros pendientes de recibir de tres proyectos (Mobile Age, Trampoline y Hyresponder) financiados por la Unión Europea y otros 596.803,87 euros de la Sociedad Zaragoza Cultural. Es decir, que el consistorio zaragozano tiene pendientes de cobro 42.390.395,41 euros.

El alcalde Jorge Azcón se ofreció a negociar un plan de pagos en el caso de que la DGA decidiese no presentar un recurso. Se produce la paradoja de que fue su compañera de filas, la popular Luisa Fernanda Rudi, la que dejó de pagar las cantidades comprometidas en el convenio. Entonces era el PSOE el que las reclamaba desde el consistorio y el que, ahora, desde el Gobierno de Aragón, pone reparos y con los mismos responsables políticos, que en su día ejercían de concejales y ahora de consejeros. La decisión será clave para que la concejala de Hacienda, María Navarro, pueda cerrar otro capítulo más del proyecto de presupuestos del 2021, pendiente de los movimientos del Ejecutivo de Lambán y de los fondos del Estado.

EL REMANENTE, A DEBATE / Hasta que eso suceda todavía tiene que pasar una prueba de fuego, la aprobación del proyecto del remanente, 40 millones que utilizará prácticamente en su totalidad (37,9) para pagar las deudas pendientes con FCC y Avanza. Las formaciones de izquierdas le reclaman que una parte se reserve para crear una línea de ayudas destinadas a los hosteleros, el mundo de la cultura y el taxi.

En la comisión de Hacienda del martes de debatirán y votarán las enmiendas presentas por PSOE, ZeC y Podemos, además de once entidades (estas no han sido aceptadas por Intervención). Según el informe emitido por el interventor «no se observa impedimento alguno para el debate de las enmiendas y su toma en consideración por el pleno» y según el del coordinador general del Área de Presidencia, Hacienda e Interior, «las enmiendas que resulten aprobadas se elevarán al proyecto». Dos afirmaciones que para el concejal de ZeC, Alberto Cubero, son muy significativas porque, a su juicio, confirman que se podría cambiar el destino del remanente, contradiciendo a Navarro, que asegura que tienen la obligación de saldar las deudas de la cuenta 413, que incluye el pago a proveedores, también ahora que se ha suspendido la regla de gasto.

De ser así, la izquierda necesitaría la abstención de Vox para tumbar la propuesta del equipo de Gobierno de PP-Cs. Pero la ultraderecha votará a favor. Lo hará atendiendo al un informe de la Unidad de Contabilidad que se limita a reproducir uno de los párrafos del informe del Ministerio de Hacienda en el que se apoya Navarro y que dice que tras suspender la regla de gasto «hay que tener en cuenta, en todo caso, el cumplimiento de las obligaciones de atender la cuenta 413 y cumplir con el plazo máximo de pago a proveedores no está afectado por la medida de suspensión».

Precisamente, desde el área de Hacienda aseguraron ayer que este informe «prevalece» y será el que se tomé en consideración, independientemente del posible resultado en las votaciones.