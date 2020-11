Lambán busca aliados y los halla en Cs, los sindicatos y la patronal

El camino parece expedito para que el grupo de Ciudadanos en las Cortes de Aragón vote a favor de los presupuestos del cuatripartito para el 2021. "Mucho se ha de torcer la cosa para no dar el sí» a los presupuestos", reconocía el líder de la formación naranja, Daniel Pérez Calvo, minutos después de reunirse con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, a primera hora de ayer en el Pignatelli, apenas 24 horas después de que se diera a conocer el proyecto de ley. Fue la primera cita de Lambán para negociar las cuentas. Antes de llamar a la primera fuerza política de la oposición, el PP. O a la única fuerza de izquierda en la oposición, IU, que también ha mostrado su disposición al acuerdo. Por la tarde, Marta Gastón y Carlos Pérez Anadón, consejeros de Economía y de Hacienda, respectivamente mantuvieron una reunión de casi tres horas con los máximos representantes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en Aragón para analizar el proyecto presupuestario.

En líneas generales, todos apreciaron la intención positiva que tienen estas históricas cuentas para salir de la crisis, aunque remarcando que no hay que perder de vista el día después. Ricardo Mur celebró las políticas más liberales del presupuesto, como que no se aumente la presión fiscal pero mostró su preocupación por el «crecimiento del déficit» y que ese gasto «que es coyuntural se quede como estructural, a futuro, y condicione los próximos años». Tanto Manuel Pina, secretario general de CCOO como el de UGT, Daniel Alastuey, aplaudieron la provisión de fondos europeos para recuperar la economía y que se prioricen las estrategias y se ponga el acento en lo social.

Aunque por aritmética el Gobierno formado por PSOE, Podemos, PAR y CHA no los necesita, los votos de Ciudadanos se sumarían en la aprobación del presupuesto, avanzando así en la línea del consenso que vienen reivindicando el líder del Ejecutivo y el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón. Con los apoyos de Ciudadanos y de los agentes sociales, Lambán se asegura una cómoda tramitación parlamentaria y una escasa oposición social, dentro de este escenario de transversalidad que promueve con su gobierno cuatripartito.

Pero de nuevo, el guiño a Ciudadanos, en plena tormenta política y con la negociación paralela en Madrid de fondo, ha sacudido los cimientos en el cuatripartito. O lo que es lo mismo, ha sacado de sus casillas a Podemos, que se pregunta si la formación naranja «se ha vuelto progresista» o si ya no sabe qué hacer para salir en la foto y acusó de «veleta» al líder de la formación naranja en Aragón. A media tarde emitieron un comunicado en el que dejaron clara su discrepancia con Ciudadanos y su discurso contradictorio en Aragón y en Madrid.

Pero al otro socio de izquierda, CHA, no le incomodó la querencia de Lambán por Pérez Calvo. Su presidente y portavoz en las Cortes, Joaquín Palacín, se limitó a decir que el «primer compromiso» de presentar el presupuesto desde Gobierno estaba «cumplido», así que ahora «debería hablarse con todos los partidos democráticos presentes en las Cortes». Puntualizaron, eso sí, que la negociación debe incluir a IU y que «nunca» aceptarían un retroceso en los avances sociales.

«El presupuesto no es el que habría hecho Ciudadanos, pero tampoco el que habría consensuado el cuatripartito en otras circunstancias”, aseveró Pérez Calvo. Y a pesar de no rubricar punto por punto el documento, a la formación naranja le «suena bien» la música. No habrá subidas de impuestos ni nuevas tasas más allá de la reforma del ICA; no hay cambios en la educación concertada, que incluso sube sus partidas; y el Gobierno cuatripartito defiende la colaboración público-privada. Son tres líneas maestras del presupuesto que desde Ciudadanos consideran «líneas naranjas», por lo que el punto de partida es tan bueno, que ya avanzó Pérez Calvo que «el proceso de enmiendas será ágil».

DEBER MORAL

El líder de Ciudadanos en Aragón manifestó que en una situación como la actual, marcada por una pandemia mundial, «el deber democrático de tratar de alcanzar consensos se convierte en un deber moral». Por eso, reflexionó: «Si siete de las ocho fuerzas políticas que hay en las Cortes fuimos capaces de ponernos de acuerdo en la Estrategia para la Recuperación Social y Económica sobre lo que hay que hacer, ¿cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en el cómo?» Y llamó a que otros partidos sigan su camino.

Todo ello el mismo día en el que se debatían las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, donde la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reiteró su «mano tendida» a Sánchez para no recurrir a Bildu o a Esquerra. Un discurso que también resonó ayer en el Pignatelli, donde Pérez Calvo criticó que «mientras Sánchez e Iglesias buscan la estabilidad con Otegi y con Rufián, es un alivio encontrar que sigue existiendo un PSOE decente como el de Javier Lambán». Y expresó que «los barones deberían rebelarse y decirle a Sánchez ‘hasta aquí hemos llegado’», en relación con las negociaciones con Otegi y Rufián.

EL PARTIDO POPULAR

La visión del presupuesto no puede ser más diferente para el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Su portavoz de Hacienda, Carmen Susín, aseguró ayer que «el no se identifica con la Estrategia de recuperación». Además, alertan los conservadores, la cuantificación de los ingresos disponibles es «errónea». «Ni las cantidades que el Estado tiene que aportar vía ingresos ordinarios, ni los fondos extras procedentes de la Unión Europea, ni las entradas por impuestos consignadas en el proyecto legislativo del cuatripartito soportan una realidad que, con los datos contrastados, evidencia una disminución del 3% en la aportación para Aragón del sistema ordinario de financiación», señaló Susín.

También denunciaron el incremento de la deuda, además de reclamar una gestión eficiente de todos los recursos. «En el 2021 la deuda de Aragón llegará, o será igual, y esto lo dice el Gobierno en su informe económico financiero, no el Partido Popular, al 172% de los ingresos de la comunidad autónoma. Casi 10.000 millones de euros de deuda. El problema no es la cantidad del dinero que tengamos, el problema es la gestión de ese dinero. Tener más dinero no garantiza el éxito si no se gestiona bien», puntualizó. Además, critican que el presupuesto no refleja la subida salarial del 0,9% para los funcionarios, ni se refuerza la Atención Primaria. En definitva, aseguraron, «son unas cuentas con previsiones macroeconómicas que nadie avala y con previsiones de ingresos que son ficticias y tramposas por el lado de los gastos». Pero pese a todo, los populares volvieron a expresar su voluntad de «hablar del fondo del presupuesto y de reflejar las políticas de la estrategia de recuperación en él».

LAS PYMES

Un protagonista principal en esta crisis es el pequeño empresario, muy afectado por las medidas restrictivas dictadas para frenar la pandemia. Por eso, en la reunión de Gastón y Pérez Anadón con los agentes sociales la opiníon del presidente de Cepyme, Aurelio López de Hita cobraba especial relevancia: «Es un presupuesto complicado porque está condicionado a contingencias que no son previsibles, pero sí hemos estado de acuerdo todos en que la intención de los presupuestos es positiva. Van a contar con la colaboración de los agentes sociales, pero llegará un momento, y ojalá sea pronto, en el que habrá que reiniciar la recuperación económica», señaló.

«Entonces -prosiguió López de Hita- habrá que ayudar con todos los medios disponibles a aquellos pequeños empresarios que se hayan arruinado en este momento y que hoy en día están con respiración asistida. Esa situación tendrá que cambiar y ahí es donde la Administración tendrá que usar todos sus medios para impulsarles y que no se les demonice. Se nos ha dado confianza plena en que habrá medios para todos aquellos que lo están pasando mal y quieran retomar su actividad empresarial».