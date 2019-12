Lambán celebra que el "viejo reino" de Aragón vuelva a dar "lecciones de sensatez" al "viejo condado" catalán

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha celebrado este miércoles la "agradabilísima noticia" de la sentencia sobre los bienes de las parroquias oscenses, y ha considerado que, con ella, el "antiguo reino" de Aragón vuelve a dar "lecciones de sensatez" al "antiguo condado" de Barcelona.

En declaraciones tras la firma del Fite, Lambán ha afirmado que, tras hablar esta mañana con el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Javier Pérez, tiene constancia de que los abogados de la institución religiosa pedirán la ejecución provisional de la sentencia, la vuelta inmediata de los bienes, si se recurre el fallo. Y ha confiado en que no haya que recurrir al dispositivo de Guardia Civil que se tuvo que desplegar, hoy hace dos años, para la vuelta de los bienes de Sijena. "Exigimos que se cumpla la sentencia de forma inmediata", ha expuesto, considerando "deseable" que "la política catalana no se inmiscuyera y no animara a incumplir la sentencia".

Por todo ello, Lambán ha confiado en la pronta vuelta de los 83 bienes afectados por el fallo al museo de Barbastro, que según ha recordado, fue convenientemente reformado bajo el Gobierno de Marcelino Iglesias. Y asimismo ha confiado en que, pese a la "inquietante lentitud" de los procedimientos judiciales, se produzca pronto también el retorno a Sijena de las pinturas murales pendientes de entregar.