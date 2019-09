Lambán considera que no son tantas las diferencias entre izquierda y derecha

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha reclamado un Gobierno "sólido" y "estable" para la supervivencia de las Comunidades Autónomas y ha reivindicado la heterogeneidad para afrontar los retos del futuro, teniendo en cuenta, ha dicho, que las diferencias entre la izquierda y la derecha son en realidad "menores" que las que delimita el debate político.

Lo ha afirmado en el comité regional del PSOE en Aragón celebrado este viernes en la sede del partido, donde ha manifestado su preocupación por la inestabilidad de la política española al tiempo que ha sacado pecho del acuerdo suscrito entre cuatro fuerzas políticas de distinto bloque ideológico en Aragón (PSOE, PAR, CHA y Podemos).

"Tenemos que ser realistas y asumir que vienen tiempos que la política va a ponerse a prueba", ha indicado Lambán, quien ha asegurado, a su vez, que un gobierno interino tiene una incidencia directa en la Hacienda de las Comunidades Autónomas que afecta a su supervivencia.

En concreto, el Estado debe a Aragón más de 400 millones de euros, que son necesarios, ha agregado, para cuadrar las cuentas de los próximos meses.

No es una "dádiva" de la Administración, sino una cantidad que pertenece a la Comunidad por la ley de financiación autonómica y "sin los cuales no podemos sobrevivir a corto plazo".

"Nos preocupa esa deuda a corto plazo que tiene el Estado con nosotros que nos está haciendo pasar por una situación difícil", ha recalcado.

No obstante, ha matizado que esta deuda no es el principal problema de las Comunidades, sino un sistema de financiación autonómica "insuficiente" que no llega a cubrir los servicios públicos.

Por último, ha comentado que las incertidumbres a nivel mundial, como la desaceleración de la economía, la salida del Reino Unido de la UE o la guerra comercial entre Estados Unidos y China, obliga a que la inestabilidad política y la falta de Gobierno se resuelva de manera "urgente".

Para ello, ha puesto como ejemplo Aragón, donde ya antes de las elecciones autonómicas, el PSOE apostó por un gobierno transversal "instalado en la centralidad", convencido los desafíos de la España del siglo XXI no se pueden afrontar desde la "homogeneidad ideológica".

El acuerdo entre cuatro fuerzas distintas en Aragón se fraguó, además, con "pocas renuncias ideológicas" tras un ejercicio que "ojalá", ha dicho, se hiciera en la política nacional porque, a su juicio, las diferencias entre la izquierda y la derechas "son menores" de lo que delimita el debate político.

"Cuando una fuerza política se pone a pensar en los ciudadanos y el territorio, las posibilidades de llegar a acuerdos son infinitas y enormes", ha concluido.