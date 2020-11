Lambán: "En 40 años de democracia hemos sido incapaces de tener una ley de Educación con consenso"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado esta mañana en las Cortes de Aragón que "la democracia española ha fracasado estrepitosamente porque en 40 años de democracia hemos sido incapaces de promulgar una ley de Educación con consenso". Así respondía a la pregunta del portavoz de Vox en las Cortes, Santiago Morón, a cuenta de la reciente aprobación para la tramitación de la nueva ley educativa en el Congreso de los Diputados. Y con esta aprobación, con mayoría pero sin consenso, Lambán vaticina que la nueva norma educativa solo durará hasta que haya un cambio de Gobierno.

No obstante, el presidente aragonés ha defendido que esta norma "supera o rectifica los errores de la ley Wert, y nace sin consenso pero no con tanta contestación social como la anterior, que provocó numerosas protestas y dos huelgas generales". El diputado de Vox había reclamado a Lambán que expresara su posición ante esta norma, que para Morón, "deja al español en una situación infame en España". Y ha asegurado que la llamada Ley Celaá va "cercenando poco a poco los derechos de los padres y acabará con nuestros estudiantes en apartaderos donde se puede adoctrinar". Y respecto a

Después de votar junto a Vox, PP y Ciudadanos en la sesión de ayer de las Cortes, Lambán ha incidido esta mañana en la postura de los socialistas aragoneses con respecto al español como lengua vehicular. "Yo preferiría que la ley determinara el español como lengua vehicular. Lo cierto es que no había ocurrido en ninguna ley hasta la ley Wert y en el proyecto que salió del Consejo de Ministros, que también contemplaba el español como lengua vehicular. Pero los poderes públicos, atendiéndose al artículo 3 de la Constitución tienen instrumentos suficientes para aplicar aquello de que todos los niños españoles tengan la obligación de aprender el español y el derecho a usarlo en su vida".

"El problema no es que no haya figurado en las leyes educativas lo de la lengua vehicular. El problema es que los sucesivos Gobiernos de España del PSOE y del PP han sido incapaces de hacer cumplir ese artículo 3 sobre todo en comunidades como Cataluña donde la llamada inmersión lingüística lo que ha supuesto de hecho, con el ministro Wert incluido, que no hizo nada por evitar sus efectos nocivos, que progresivamente los niños catalanes hayan aprendido el catalán en las escuelas en detrimento del castellano y que los castellano parlantes de Cataluña se hayan visto damnificados en sus legítimos derechos", ha expresado Lambán. "Pero eso no depende de la ley y de contemplar la condición vehicular, sino de la voluntad política de los Gobiernos que del PSOE y el PP han transigido demasiado con Cataluña y el País Vasco por ser incapaces de entenderse entre ellos", ha asegurado el líder socialista.