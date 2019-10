Lambán espera respuesta contundente y proporcional del Gobierno en Cataluña

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha calificado de "gravísimos" los incidentes registrados ayer en Cataluña en protesta contra la sentencia del "procés", y ha confiado en una respuesta "contundente y proporcional" del Gobierno de España para restaurar el orden público.

Lambán, que ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación antes de tomar parte en una jornada de debate en Huesca sobre el uso del agua y los riegos, ha asegurado que está "avergonzado" de las imágenes dadas al mundo de los disturbios ocurridos, de los que ha responsabilizado a "unos miles de energúmenos y bárbaros" que no representan a la sociedad catalana.

En el contexto de las responsabilidadespor estos hechos, el presidente aragonés ha tachado de "rechazable y condenable" la actitud de su homólogo en Cataluña, Quim Torra, quien, ha resaltado Lambán, "no sólo no está haciendo nada para impedir las barbaridades que se producen, sino que da la impresión de estar alentándolas".

A su juicio, la actuación más urgente ante los disturbios es "restaurar el orden público utilizando todos los medios democráticos y legales de que disponen los poderes públicos, y lanzar un mensaje a la inmensa mayoría de la población catalana, que está consternada cuando no horrorizada por lo que está ocurriendo".

Ha valorado la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar un encuentro con los líderes del PP, Pablo Casado, Ciudadanos, Albert Rivera, y Podemos, Pablo Iglesias, para consensuar las medidas a aplicar en Cataluña.

"El Estado tiene que estar presente en todas las comunidades autónomas del país, y tiene que actuar igual en todas ellas", ha subrayado Lambán, quien no se ha pronunciado sobre la aplicación de medidas excepcionales como el estado de excepción.

Ha explicado a este respecto que la posición de su ejecutivo en Aragón es "ser leal" con el Gobierno de España y prestar apoyo, no tanto en cuanto a las medidas de restauración del orden público a aplicar, sino en trasladar a la opinión pública catalana que "tiene al lado una comunidad autónoma leal a la Constitución y la democracia, que defiende con uñas y dientes la unidad del país y que se siente hermana de Cataluña".

El presidente aragonés ha expresado, por otra parte, su malestar por las declaraciones hechas ayer en Zaragoza por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para situarle a él en "el ala más a la derecha del PSOE".

Lambán se ha definido como "un hombre de izquierda del PSOE". "En mi partido no hay alas sino una sola ideología y dirección, y no será el señor Iglesias ni ningún otro que me caracterice y me defina ideológicamente", ha dicho.

Sí ha rechazado, sin embargo, comentar las críticas hechas ayer en el mismo acto por el dirigente de Podemos Pablo Echenique para responsabilizar a los líderes políticos aragoneses de fomentar el enfrentamiento con Cataluña.

"No les voy a decir -ha comentado refiriéndose a Echenique- si le produjo alegría o tristeza marcharse de Aragón, porque eso todo le mundo lo sabe, pero no voy a responder a eso".