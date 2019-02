Lambán insta a Sánchez a no ceder "ni un ápice" a peticiones independentistas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

DESDE LUEGO QUE HARA BIEN PEDRO SANCHEZ ENTRAR EN LAS REDES Y EN SACARNOS DE UNA VEZ DEL MANDATO QUE EJERCEN LOS SEPARTISTAS SOBRE EL GOBIERNO CENTRAL GOBIERNE QUIEN GOBIERNE. YA ES HORA DE ENSEÑARLES QUE LOS NO SEPARATISTAS ESTAMOS HASTA LO COJONES DE QUE SEAN LOS QUE MARQUEN EL RITMO DE LO QUE TIENE QUE HACER EL GOBIERNO DE TODOS LOS ESPAÑOLES. CON UN PAR MEJOR SIN PRESUPUESTO, TIENES MUCHO QUE GANAR PEDRO SANCHEZ Y LAS SIGLAS DEL PSOE LO MISMO. NO Y NO CON LOS SEPARATISTAS YA ESTA BIEN AÑOS Y AÑOS MARCANDO EL RITMO.