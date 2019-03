Lambán: "La despoblación urge cambiar de arriba abajo el modelo de financiación"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este sábado que la despoblación no se combate con "ocurrencias fiscales absolutamente estúpidas", sino con políticas serias, cambiando "de arriba abajo" el sistema de financiación autonómico, que es lo primero "absolutamente necesario".

"No he oído a ningún partido poner el dedo en la llaga", ha dicho Lambán, porque mientras las comunidades se financien por habitante y no por lo que cuestan los servicios en cada territorio, "la despoblación seguirá avanzado".

En declaraciones a los medios en una visita al monasterio oscense de San Juan de la Peña, ha advertido de la despoblación también seguirá progresando mientras los fondos que los territorios reciben de la Política Agraria Común, 500 millones al año en el caso de Aragón, se destinen a otros fines que no son mantener vivas las explotaciones agrarias y financiar a los agricultores que de verdad cultivan la tierra.

Lambán ha expresado su apoyo a la "Revuelta de la España Vaciada" que marchará este domingo por Madrid, con representación de su gobierno y del PSOE "al primer nivel", ya que "todo viene bien" para combatir este problema, algo que hizo su ejecutivo desde el primer día para "empezar a ponerle remedio".

En ese aspecto, ha recordado que en la Conferencia de Presidentes convocada a principios de 2017 por Mariano Rajoy, Aragón lideró una propuesta para que el Gobierno de España asumiera el compromiso de poner en marcha una estrategia y la que convenció al ejecutivo central de que la despoblación es un problema de Estado que requiere soluciones de Estado.

"Poco a poco los partidos políticos han ido tomando conciencia del problema" pero Aragón, ha remarcado Lambán, no ha esperado "de brazos cruzados" a que el Gobierno promueva una estrategia contra la despoblación y desde que tomó posesión como presidente, todas las acciones de su ejecutivo han ido dirigidas a atajar este problema.

Ha destacado, en ese aspecto, la creación de un comisionado para abordar la despoblación de manera horizontal desde todos los ámbitos de la gestión y manteniendo escuelas abiertas en pueblos pequeños y centros de salud y dando oportunidades de empleo a la gente en el territorio.

"No hay milagros, no hay genios de la lámpara, no hay varitas mágicas, hay políticas concretas", ha insistido Lambán, porque más allá "florilegios" y debates, "las soluciones -ha aseverado- tenemos todos claro cuáles son" y el Gobierno de España tiene que tomar medidas concretas.