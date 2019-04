Lambán: "la estrategia contra la despoblación debe ser debatida y mejorada"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha recordado que el de Pedro Sánchez es el primer gobierno que ha puesto encima de la mesa una estrategia contra la despoblación, pero ha advertido que debe ser "debatida, mejorada y concretada con quienes se sienten concernidos".

Lambán ha destacado que el mérito de que exista esta estrategia es del gobierno actual, que ahora debe tener en cuenta para su concreción a las diputaciones y ayuntamientos.

Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios preguntado por su valoración sobre la gran movilización de la "España Vaciada" celebrada este domingo en Madrid, después de asistir a la presentación de la nueva residencia "Josemi Montserrate" de Disminuidos Físicos de Aragón.

Para el presidente de Aragón, fue positiva porque todos los medios nacionales, por una vez, tomaron en consideración los problemas de la España vaciada, y también porque por primera vez "fuerzas políticas que siempre se han desentendido de los problemas de la España rural se sintieron concernidas", algo que atribuye a que la elección del senador de la España interior se presenta "reñida".

No obstante, ha reprochado a quienes "ignoraban que existían tractores y despoblación" que se hayan apresurado a subirse a tractores con una falta de habilidad digna de mejor causa e improvisando medidas que no son sino ocurrencias de quienes desconocen la problemática de la España vacía".

El presidente de Aragón ha asegurado que su Ejecutivo, desde el principio de legislatura, no ha dejado de hacer políticas relacionadas con "pertrechar de servicios públicos de calidad el medio rural y de oportunidades de empleo".

Para Lambán, el problema es que la política española, a la hora de afrontar la despoblación, "coge el rábano por las hojas en vez de afrontar los problemas", cuando esta situación es fruto de la "falta de financiación".

Por ello, ha insistido en que es "absolutamente imposible tomarse en serio la despoblación si no se toman en serio los problemas de financiación", porque si se privilegia el número de habitantes al coste real de los servicios esta situación "no solo no se detendrá, sino que irá a más", unido a una "revisión" de la Política Agraria (PAC), porque la actual "no protege al agricultor".

Preguntado por la persistencia en la pérdida de despoblación, Lambán ha asegurado que este proceso en los años del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi fue "como mínimo siete meses mayor que el de los últimos siete meses", motivo por el que ha recomendado al PP "olvidar que la política es exclusivamente una lucha por el poder y pensar en el país".

Sobre lo que no ha querido pronunciarse es por la presencia de los representantes de los partidos políticos en la manifestación de Madrid con el argumento de "no incurrir en deslices o en errores".