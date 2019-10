Lambán: "Los historiadores catalanes que alteran la verdad son unos mamarrachos"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¡Jodo Lambán! no pierde usted ocasión para "catalanofobizar" donde sea, cuando sea y por lo que sea. Están las cosas ya demasiado revueltas como para que usted y muchos como usted no paren de echar leña al fuego, aunque no venga a cuento.